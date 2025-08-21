Головна Спорт Новини
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала допуск росіян до Оліміпади-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала допуск росіян до Оліміпади-2026
Кірсті Ковентрі: Ми не прийняли остаточного рішення
фото: AP

Зимова Олімпіада пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі заявила, що остаточного рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів у зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані поки що не ухвалено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L’Équipe.

«Ми не прийняли остаточного рішення. Що стосується Мілану та Кортіна-д'Ампеццо, я не буду випереджати рішення виконавчої ради у вересні та грудні, але я передбачаю, що ми, швидше за все, приймемо рішення, подібне до того, що було прийнято для Парижа», – зазначила Ковентрі.

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

На Олімпіаді-2024 у Парижі спортсмени з РФ та Білорусі могли виступати лише в нейтральному статусі: без прапора, гімну та будь-якої національної символіки. До змагань допускалися виключно ті атлети, які здобули ліцензії, не підтримували війну проти України та не мали зв’язків із військовими структурами своїх країн.

Зимова Олімпіада пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Теги: Кірсті Ковентрі Олімпіада спорт росія

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала допуск росіян до Оліміпади-2026
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала допуск росіян до Оліміпади-2026
