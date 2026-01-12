«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру

«Вершкові» другий рік поспіль програли своїм принциповим суперникам

«Барселона» стала володарем Суперкубка Іспанії-2026, здобувши вольову перемогу над мадридським «Реалом» у видовищному «Ель-Класико» з рахунком 3:2. Про це повідомляє «Главком».

Фінальний поєдинок проходив у саудівській Джидді. Перший тайм подарував глядачам справжній гольовий трилер у розв'язці. Рафінья відкрив рахунок на 36-й хвилині, проте перед самою перервою команди обмінялися трьома голами за лічені хвилини. Спочатку Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок після соло-проходу, потім Роберт Левандовський знову вивів «синьо-гранатових» вперед, але на шостій компенсованій хвилині Гонсало Гарсія відновив статус-кво, зробивши рахунок 2:2.

У другому таймі «Реал» під керівництвом Хабі Алонсо мав кілька нагод вийти вперед, але надійна гра голкіпера Хоана Гарсії та влучність лідерів «Барселони» визначили долю трофея. На 73-й хвилині Рафінья оформив для себе дубль завдяки дальньому удару, який після невеликого рикошету дезорієнтував Куртуа. Під кінець гри «мадридці» випустили на поле Кіліана Мбаппе та юного Мастантуоно, намагаючись врятувати гру, проте захист «каталонців» вистояв, дозволивши команді вдруге поспіль тріумфувати у цьому турнірі.

Попри сподівання на вихід українця Андрія Луніна у стартовому складі, Хабі Алонсо вирішив довірити місце у воротах Тібо Куртуа, який щойно відновився після травми. У підсумку Лунін провів увесь переможний для суперника матч на лаві запасних, а його колега за командою тричі пропустив.

Нагадаємо, що Ілля Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ. ПСЖ став володарем Суперкубка Франції, здобувши перемогу над «Марселем» у наддраматичному матчі, що відбувся 8 січня на стадіоні Jaber Al-Ahmad International Stadium у Кувейті.

У післяматчевій серії одинадцятиметрових головним героєм став голкіпер парижан Люка Шевальє, який відбив два удари суперників і фактично забезпечив своїй команді трофей. Він замінив росіянина Матвія Сафонова, який зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка. Гравці ПСЖ Гонсалу Рамуш, Вітінья, Нуну Мендеш та Дезіре Дуе реалізували всі свої спроби, продемонструвавши холоднокровність у вирішальний момент.