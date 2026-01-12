Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
Востаннє «Реал» вигравав трофей Суперкубка два сезони тому, здолавши «Барселону» з рахунком 4:1
фото: офіційний сайт ФК «Барселона»

«Вершкові» другий рік поспіль програли своїм принциповим суперникам 

«Барселона» стала володарем Суперкубка Іспанії-2026, здобувши вольову перемогу над мадридським «Реалом» у видовищному «Ель-Класико» з рахунком 3:2. Про це повідомляє «Главком».

Фінальний поєдинок проходив у саудівській Джидді. Перший тайм подарував глядачам справжній гольовий трилер у розв'язці. Рафінья відкрив рахунок на 36-й хвилині, проте перед самою перервою команди обмінялися трьома голами за лічені хвилини. Спочатку Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок після соло-проходу, потім Роберт Левандовський знову вивів «синьо-гранатових» вперед, але на шостій компенсованій хвилині Гонсало Гарсія відновив статус-кво, зробивши рахунок 2:2.

У другому таймі «Реал» під керівництвом Хабі Алонсо мав кілька нагод вийти вперед, але надійна гра голкіпера Хоана Гарсії та влучність лідерів «Барселони» визначили долю трофея. На 73-й хвилині Рафінья оформив для себе дубль завдяки дальньому удару, який після невеликого рикошету дезорієнтував Куртуа. Під кінець гри «мадридці» випустили на поле Кіліана Мбаппе та юного Мастантуоно, намагаючись врятувати гру, проте захист «каталонців» вистояв, дозволивши команді вдруге поспіль тріумфувати у цьому турнірі.

Попри сподівання на вихід українця Андрія Луніна у стартовому складі, Хабі Алонсо вирішив довірити місце у воротах Тібо Куртуа, який щойно відновився після травми. У підсумку Лунін провів увесь переможний для суперника матч на лаві запасних, а його колега за командою тричі пропустив. 

Нагадаємо, що Ілля Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ. ПСЖ став володарем Суперкубка Франції, здобувши перемогу над «Марселем» у наддраматичному матчі, що відбувся 8 січня на стадіоні Jaber Al-Ahmad International Stadium у Кувейті.

У післяматчевій серії одинадцятиметрових головним героєм став голкіпер парижан Люка Шевальє, який відбив два удари суперників і фактично забезпечив своїй команді трофей. Він замінив росіянина Матвія Сафонова, який зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка. Гравці ПСЖ Гонсалу Рамуш, Вітінья, Нуну Мендеш та Дезіре Дуе реалізували всі свої спроби, продемонструвавши холоднокровність у вирішальний момент.

Теги: Хабі Алонсо Рафінья ФК Барселона ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри свій високий рівень, Куртуа пропускає матчі свого клубу через значну кількість травм по сезону
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
25 грудня, 2025, 23:43
Поєдинки «Еспаньйола» проти «Барселони» переважно супроводжуються високою напруженістю та сутичками вболівальників
«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»
31 грудня, 2025, 01:58
Карлос провів одинадцять сезонів, граючи за іспанський гранд, та називається одним з найкращих легіонерів в його історії
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу
1 сiчня, 18:42
Найбільш яскравим у бомбардирській кар'єрі Лассіни став 2024 рік, під час якого він забивав 10 разів за Буркіна-Фасо
Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
1 сiчня, 19:25
Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян до Москви
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
6 сiчня, 15:18
У 1978 та 1979 роках Кіган виграв «Золотий м'яч»
Лікарі діагностували рак у дворазового володаря «Золотого м'яча»
7 сiчня, 22:01
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році
8 сiчня, 12:43
Кут розпочав кар'єру рефері, коли йому було 16 років
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
9 сiчня, 00:07
У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу
Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу
10 сiчня, 10:16

Новини

«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
Федерація бобслею та скелетону погрожує Україні через акцію проти війни
Федерація бобслею та скелетону погрожує Україні через акцію проти війни
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua