Дегтярьов: На фантастичний прорив все ж таки сподіватися не варто

Зимова Олімпіада пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов прокоментував участь російських спортсменів у зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Про це повідомляє «Главком».

«У Мілані та Кортіна-д'Ампеццо буде більше російських спортсменів, ніж у Парижі? Ми всі працюємо над цим. Але на фантастичний прорив все ж таки сподіватися не варто. Олімпійський відбір уже розпочався, ми вже фізично не встигаємо вклинитися у деяких дисциплінах. До Лос-Анджелеса до 2028 року – так, треба готуватися. Там все має бути в повному порядку», – заявив Дегтярьов.

Зимова Олімпіада пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.