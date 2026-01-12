Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пустовий набрав 12 очок проти «Реала» у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пустовий набрав 12 очок проти «Реала» у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий відіграв 19 хвилин, набрав 12 очок, зібрав 4 підбирання, поставив 1 блок-шот

У чемпіонаті Іспанії відбулося українське дербі

Одразу  дві зустрічі відбулось між командами українців у неділю, 11 січня, в європейських чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В Іспанії «Андорра» вдома дала бій, але поступилась лідеру чемпіонату «Реалу» 85:90. Артем Пустовий за «Андорру» відіграв 19 хвилин, набрав 12 очок (5/8 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, поставив 1 блок-шот, зробив 3 перехоплення при 2 фолах. У складі «Реала» 18 хвилин зіграв Олексій Лень, який набрав 10 очок (4/4 двоочкові, 2/4 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 4 фолах та 1 втраті.

В Адріатичній лізі «Будучность» обіграла «Задар» 87:66. Олександр Ковляр провів за «Будучность» 21 хвилину, очок не набрав (0/1 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 3 передачі при 4 фолах. Іван Ткаченко в складі «Задара» зіграв 15 хвилин, очок також не набрав (0/3 триочкові), зібрав 2 підбирання при 2 втратах і 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Артем Пустовий баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іссуф Санон відіграв 16 хвилин, набрав 6 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач
Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку
8 сiчня, 12:53
Катерина Коваль зіграла 20 хвилин та набрала 9 очок
Коваль зупинилася за крок від дабл-даблу в грі NCAA
5 сiчня, 12:11
Олександр Ковляр видав один із найрезультативніших відрізків у сучасній історії збірної
Підсумки 2025 року: лідери збірної України з баскетболу за результативністю
30 грудня, 2025, 12:22
Санон через травму пропустив останні чотири матчі Шльонська у чемпіонаті
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
24 грудня, 2025, 10:53
У матчі регулярного чемпіонату G-Ліги «Мен Селтікс» Шульги обіграли «Остін Торос Сперс»
Шульга встановив особистий рекорд результативності у грі G-Ліги
22 грудня, 2025, 11:35
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 2025, 13:55
«Шльонськ» Санона поступився «Манресі»
Один з лідерів збірної України з баскетболу повернувся на майданчик після травми
18 грудня, 2025, 11:27
Лас-Вегас ніколи не мав команду рівня Чоловічої НБА, проте має франшизу в Жіночій
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
17 грудня, 2025, 18:07
Команда українки продовжує знаходитись на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Ізраїлю
Юркевічус зібрала 15 підбирань у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
16 грудня, 2025, 11:06

Новини

Пустовий набрав 12 очок проти «Реала» у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав 12 очок проти «Реала» у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Уболівальник «Норвіча» помер після перемоги клубу у грі Кубка Англії
Уболівальник «Норвіча» помер після перемоги клубу у грі Кубка Англії
«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua