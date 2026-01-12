Пустовий набрав 12 очок проти «Реала» у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

У чемпіонаті Іспанії відбулося українське дербі

Одразу дві зустрічі відбулось між командами українців у неділю, 11 січня, в європейських чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В Іспанії «Андорра» вдома дала бій, але поступилась лідеру чемпіонату «Реалу» 85:90. Артем Пустовий за «Андорру» відіграв 19 хвилин, набрав 12 очок (5/8 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, поставив 1 блок-шот, зробив 3 перехоплення при 2 фолах. У складі «Реала» 18 хвилин зіграв Олексій Лень, який набрав 10 очок (4/4 двоочкові, 2/4 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 4 фолах та 1 втраті.

В Адріатичній лізі «Будучность» обіграла «Задар» 87:66. Олександр Ковляр провів за «Будучность» 21 хвилину, очок не набрав (0/1 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 3 передачі при 4 фолах. Іван Ткаченко в складі «Задара» зіграв 15 хвилин, очок також не набрав (0/3 триочкові), зібрав 2 підбирання при 2 втратах і 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0