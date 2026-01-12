Бойко набрала вісім очок у матчі чемпіонату Греції з баскетболу

Бойко зіграла 14 хвилин, за які набрала 8 очок, зробила 5 підбирань, 1 блок-шот

В Європі у неділю, 11 січня, зіграла одна гравчиня збірної України – Олена Бойко допомогла «Протеас Вулас» обіграти «Анортосіс Волу» 91:78. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Бойко зіграла 14 хвилин, за які набрала 8 очок (2/3 двоочкові, 1/2 триочкові, 1/1 штрафні), зробила 5 підбирань, 1 блок-шот при 2 фолах та 1 втраті.

В NCAA цієї ночі зіграли три українки. Десятий сіяний «Луїсвілл» розібрався з «Піттсбургом» 86:46. Євгенія Путра провела на майданчику 17 хвилин, набрала 6 очок (3/6 двоочкові), зробила 6 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення при 2 втратах та 1 фолі.

«LSU Тайгерс» завдали першої поразки в сезоні «Тексасу» 70:65. Катерина Коваль зіграла 8 хвилин, відзначившись 1 підбиранням, 1 перехопленням та 2 втратами.

«Вірджінія Ремс» переграла «Дюкейн» 61:54. Тетяна Ткаченко за 9 хвилин очок не набрала (0/3 двоочкові, 0/1 триочкові) при 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0