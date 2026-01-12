У Таджикистані під час конфлікту між підлітками загинув чемпіон світу з ММА

Садуллоєв у 2024 році завоював титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств

15-річний Садуллоєв загинув в ніч на 12 січня

Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств (ММА) Мухаммадалі Садуллоєв загинув унаслідок конфлікту групи підлітків у Таджикистані, йому було 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на національнe Федерацію змішаних єдиноборств.

«Чемпіон світу з ММА, 15-річний таджицький боєць Мухаммадалі Садуллоєв, загинув унаслідок конфлікту групи підлітків у ніч на 12 січня», – повідомили у федерації.

Садуллоєв у 2024 році завоював титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств у своїй віковій категорії, а у 2025 році став чемпіоном Таджикистану.

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни.

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.