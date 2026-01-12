Уболівальник «Норвіча» помер після перемоги клубу у грі Кубка Англії

«Норвіч» висловив співчуття сім'ї та друзям уболівальника, який пішов з життя

«Норвіч» вдома розгромив «Уолсол»

Вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла». Про це повідомила пресслужба «Норвіча», інформує «Главком».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

