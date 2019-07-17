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    «Одеса» підсилилася американським форвардом

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    Майк Хеллоуей - «Одеса» підсилилася американським форвардом
    Майк Хеллоуей
    БК «Одеса»

    Команда Олега Юшкіна уклала угоду з 21-літнім легіонером

    БК «Одеса» уклав угоду на новий сезон з 21-літнім американським форвардом Майком Хеллоуеєм.

    Хеллоуей – чинний чемпіон Північно-східної конференції США (NEC) у складі Fairleigh Dickinson University.

    Зріст гравця - 203 см, вага - 111 кг. Він може виступати на позиціях третього-п’ятого номерів. Останнього сезону зіграв 35 матчів, у яких в середньому набирав 12,3 очка, 5,7 підбирання, 1,1 блок-шота.

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