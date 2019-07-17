Збірна України проведе перші збори з латвійцем Багатскісом



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Латвійський тренер готуватиме баскетбольну збірну до кваліфікації чемпіонату Європи

Чоловіча національна збірна України проведе перший тренувальний збір на чолі з новим головним тренером команди Айнарсом Багатскісом.

Асистентами латвійського фахівця будуть головний тренер «Черкаських Мавп» Максим Міхельсон та Віталій Степановський – головний тренер «Хіміка» та студентської збірної України, яка завоювала срібло на нещодавній Універсіаді в Неаполі, інформує прес-служба ФБУ.

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На перший збір, який розпочнеться 20 липня в МТА (Пуща-Водиця) Айнарс Багатскіс викликав 15 гравців:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна

Олександр Мішула (без клубу), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва

Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко

Юрій Кондраков (без клубу), перший тренер Світлана Левчук

Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко

Святослав Михайлюк (Детройт Пістонс, США), перший тренер Олександр Молчанов

Олександр Кобець (без клубу), перший тренер Ігор Кобець

Форварди

Павло Крутоус (без клубу), перший тренер Богдан Федоренко

Артем Ковальов (Хімік, Україна), перший тренер Володимир Машира

Максим Пустозвонов (без клубу), перший тренер Юрій Дятловський

Олександр Беліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва

Сергій Павлов (П’єно Жвайгждес, Литва), перший тренер Олександра Івлєва

Центрові

В’ячеслав Кравцов (без клубу), перший тренер Сергій Комаров

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі

Головний тренер - Айнарс Багатскіс

Асистенти - Максим Міхельсон, Віталій Степановський

Збір в МТА відбуватиметься з 20 по 26 липня, після чого національна команда України відправиться на товариські матчі в Мінськ, де 27 та 28 липня проведе дві контрольні зустрічі із національною командою Білорусі.

Найближчим стартом для збірної України буде відбір на чемпіонат Європи, жеребкування групового раунду якого відбудеться 22 липня в Мюнхені.