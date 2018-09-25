Одеська команда «White Angles» виграла жіночий чемпіонат України з регбі-7



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Фото: Федерація регбі Одеської області

У змаганнях серед команд Вищої ліги перемогли тернополянки

У неділю, 23 вересня, у столиці відбувся фінальний тур чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих команд.

Про це повідомляє офіційний сайт регбі України.

Переможцем стала одеська команда «White Angles», яка здобула три звитяги у трьох поєдинках.

На другому місці фінішував харківський «ХТЗ-Олімп» з двома перемогами.

Таким чином, «White Angles» стали чемпіонками України 2018 року з регбі-7 серед жінок. На другому місці фінішував «Олімп», а на третьому – ДЮСШ «Авіатор» (Київ).

У цей же день в Одесі завершилася національна першість з регбі-7 серед жіночих команд Вищої ліги.

Здобувши перемогу ц фінальному турі, чемпіоном жіночої Вищої ліги поточного сезону стала команда Тернопільського національного економічного університету, яка у вирішальному матчі завдала поразки львівським «Левицям».

Друге підсумкове місце посіла «Анатра» (Одеса), яка відстала від тернополянок на один заліковий бал. Бронзу завоювали регбістки одеської «Відради».