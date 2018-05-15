Одеський футбольний клуб «Чорноморець» залишили без водопостачання

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Футболісти говорять про шантаж, а компанія, яка надає послуги, – про заборгованість

На об'єктах одеського футбольного клубу «Чорноморець» немає води, причому не через аварію чи плановий ремонт.

Як повідомили у клубі, без водопостачання залишився центральний стадіон «Чорноморець» у парку Шевченка, а також дві тренувальні бази моряків – у Совіньоні та на Архітекторській.

Неофіційно у клубі кажуть, що воду відключили за розпорядженням одного з керівників «Інфоксводоканалу». Нібито у нього є близький родич, гравець «Чорноморця», який жодного разу не виходив на поле зі стартом весняної частини чемпіонату та з приходом у команду нового наставника команди Костянтина Фролова.

«Він (один з керівників «Інфоксводоканалу» - примітка) погрожував керівництву клубу словесно перекриттям води, якщо такий-то номер «чорно-синіх» не виходитиме на поле у складі «Чорноморця». Востаннє він грав у першому колі, у матчі проти полтавської «Ворскли», коли тренером був Олег Дулуб. У клубі поки не знають, як реагувати на такий відвертий шантаж», - повідомило джерело.

У прес-службі «Інфоксводоканалу» заявили, що відключення пов'язано із заборгованістю, яку футбольний клуб накопичив перед водопостачальною організацією.

«Вони винні 2 млн 800 тисяч гривень. Крім того, по цих об'єктах не виконані техумови на воду та водовідведення. Як тільки заборгованість буде погашена, ми відновимо водопостачання», - сказав представник компанії.

За його словами, керівництво «Інфоксу» заперечує будь-які родинні зв'язки з гравцями «Чорноморця».

Наразі більшістю спортивних об'єктів «Чорноморця», включаючи стадіон у парку Шевченка, розпоряджається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який керує ліквідованим «Імексбанком». Стадіон і тренувальні бази виступали в якості застав за фіктивними кредитами, які роздала фінустанова до свого краху.

Джерело: Думская