Одеський футбольний клуб «Жемчужина» знявся з першої ліги і припинить існування

Причиною послужили фінансові проблеми

Одеська «Жемчужина» відправила лист до Професійної футбольної ліги про зняття з першої ліги України, клуб припиняє існування. Президент клубу Олександр Деменчук прокоментував ситуацію. «Так, ми дійсно припиняємо участь в Першій лізі. Більш того, клуб не буде грати більше взагалі і буде розформований через фінансові



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Фото: fczhemchuzhina.od.ua

Причиною послужили фінансові проблеми

Одеська «Жемчужина» відправила лист до Професійної футбольної ліги про зняття з першої ліги України, клуб припиняє існування.

Президент клубу Олександр Деменчук прокоментував ситуацію.

«Так, ми дійсно припиняємо участь в Першій лізі. Більш того, клуб не буде грати більше взагалі і буде розформований через фінансові причини», - сказав Деменчук в коментарі SportArena.

«Сумам», «Кременю» і «Оболоні-Бровар», які повинні були зіграти з «Жемчужиною» в останніх турах, будуть присуджені технічні перемоги.

Одеський клуб йшов на останньому місці, набравши 27 очок.

«Жемчужина» була заснована в 2013 році, а професійний статус клуб отримав в 2016 році, з першої спроби вигравши другу лігу.