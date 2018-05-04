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    Одеський футбольний клуб «Жемчужина» знявся з першої ліги і припинить існування

    Причиною послужили фінансові проблеми
    Одеська «Жемчужина» відправила лист до Професійної футбольної ліги про зняття з першої ліги України, клуб припиняє існування. Президент клубу Олександр Деменчук прокоментував ситуацію. «Так, ми дійсно припиняємо участь в Першій лізі. Більш того, клуб не буде грати більше взагалі і буде розформований через фінансові
    • Сьогодні, 17:46
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    Фото: fczhemchuzhina.od.ua
    Фото: fczhemchuzhina.od.ua

    Причиною послужили фінансові проблеми

    Одеська «Жемчужина» відправила лист до Професійної футбольної ліги про зняття з першої ліги України, клуб припиняє існування.

    Президент клубу Олександр Деменчук прокоментував ситуацію.

    «Так, ми дійсно припиняємо участь в Першій лізі. Більш того, клуб не буде грати більше взагалі і буде розформований через фінансові причини», - сказав Деменчук в коментарі SportArena.

    «Сумам», «Кременю» і «Оболоні-Бровар», які повинні були зіграти з «Жемчужиною» в останніх турах, будуть присуджені технічні перемоги.

    Одеський клуб йшов на останньому місці, набравши 27 очок.

    «Жемчужина» була заснована в 2013 році, а професійний статус клуб отримав в 2016 році, з першої спроби вигравши другу лігу.

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