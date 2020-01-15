Один із найкращих бомбардирів європейського футболу працює у США водієм таксі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виступивши проти Реджепа Ердоґана, Хакан Шюкюр втратив усі статки і змушений був тікати з Туреччини BirGun Gazetesi

Хакан Шюкюр змушений був тікати з Туреччини через звинувачення в образі президента Ердоґана і підбурюванні до перевороту

Хакан Шюкюр – одна з головних зірок турецького футболу. Він 12 років грав за «Ґалатасарай» і 16 років – за збірну Туреччини, з якою виграв бронзу чемпіонату світу-2002. На тому ж мундіалі в матчі за третє місце він забив найшвидший гол в історії міжнародних турнірів – збірній Кореї, на 11-й секунді.

Зараз суперзірка футболу живе у США – на Батьківщині колишнього футболіста очікують звинувачення в образі президента Ердоґана і підбурюванні до перевороту. За це можуть засудити до довічного ув'язнення або смертної кари. Зараз Шюкюр займається максимально несподіваною для легендарного футболіста роботою – водить таксі.

«Так, я зараз виходжу на роботу. Я працюю в Uber і продаю книги», - сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Хакан разом з другом володів кафе і пекарнею в Пало-Альто – ще рік тому журналісти New York Times брали у колишнього футболіста інтерв'ю прямо в закладі. Судячи з усього, зараз із цим бізнесом покінчено. Шюкюр каже, що в кафе траплялися провокації: приходили люди і грали музику на домбре – ці національні мелодії полюбляють прихильники Ердоґана. Шюкюра навіть брали під захист ФБР.

Хакан Шюкюр був бронзовим призером чемпіонату світу-2002

Проблеми виникають навіть у людей, просто пов'язаних з Хаканом.

«Мене іноді впізнають у таксі. Одна людина сказала, що знає і любить мене, але вийде – не хоче проблем. Ще до перевороту трапилася інша історія: турецький студент дізнався про мене і ми з ним сфотографувалися. Коли хлопець повернувся до Туреччини, у нього в телефоні знайшли фото зі мною і посадили на 14 місяців. Держава робить все, щоб стерти мене з пам'яті».

У Шюкюра не було проблем з грошима: легендарний нападник зібрав десятки мільйонів доларів, але всі були на рахунках у Туреччині. Зараз фінансові активи заморожені. Навіть тими засобами, які залишилися, Хакан не може розпоряджатися.

«Я інвестував кошти в Туреччину – не хотів вивозити у всякі офшори. У мене фактично конфіскували нерухомість – я не можу її здати, оскільки потенційних орендарів залякують. У моїх батька і матері рак – вони зараз під домашнім арештом. Це дуже важкий час. У них фінансові труднощі. У всіх, хто пов'язаний зі мною, зараз фінансові труднощі. У мене зараз немає нічого».

У футболіста навіть відібрали професійні досягнення – в 2017 «Ґалатасарай» виключив Шюкюра з усіх клубних списків, хоча члени правління проголосували проти.

«Це було рішення навіть не міністра спорту, а особисто президента. Без постанови суду. Для мене членство в клубі було важливим. Зате це хороша ілюстрація того, що відбувається в країні: таке рішення, без суду, спускали з самої гори».

Проблеми у Шюкюра через політику. Все почалося в 2008-му, коли Хакан закінчив кар'єру гравця, а в 2011-му його обрали в парламент від партії AKP (правляча партія, яка підтримує Ердоґана). Поки легендарний футболіст виступав за президента, все було добре. Але в 2013-му він оприлюднив офіційну заяву, в якій назвав Ердоґана диктатором, звинуватив в обмані народу і заявив, що залишає AKP.

«Партія запросила мене, щоб набрати рейтинг через мою популярність. Я погодився і вступив. Якби не пішов до парламенту, то ніколи б не зрозумів, як у Туреччині все погано. Я жив у країнах, які проводили реформи і таким чином ставали кращими. А представники партії АКР діють неконституційно: в Туреччині неможливе обговорення. Право голосу є тільки в однієї людини – інші мовчки йдуть за ним.

Хакан пізнав, що таке політика Ердоґана, зсередини

Після скандалів у футболі пішли масові звинувачення в корупції. Я тоді пішов у відставку. Потім почалося переслідування. У бутик моєї дружини кидали каміння, до дітей приставали на вулицях. Я вирішив поїхати у США».

Хакана звинуватили в тому, що він підтримує ґюленізм – рух, названий на честь Феуллаха Ґюлена (який теж живе в США). Його послідовники виступають за зближення з Європою, але в Туреччині їх вважають терористичною організацією. Шюкюр наполягає на тому, що він не ґюленіст, що не зустрічався з ідеологом у США – він просто висловлював свої політичні погляди.

«Я не ґюленіст. Я робив тільки речі, дозволені в моїй країні, - каже колишній футболіст. – Але я ж Хакан Шюкюр – я став показовим прикладом для залякування інших людей. Багато хто почав боятися, побачивши, що зробили зі мною. Що ми бачимо по всьому світу? Люди займаються торгівлею, поважають один одного і чужу думку, основні цінності країни. Але, найважливіше, вони створюють щось нове. А влада в Туреччині зараз ховається за релігією або за Ататюрком. І не створює нічого. А таке суспільство все далі від Заходу і всього розвиненого світу. Раніше ми були близькі з Європою, в нас інвестували – тепер ми дивимося на Близький Схід».

Шюкюр заперечує участь у перевороті – каже, що ніхто так і не сказав, у чому полягала його роль. Усі просто називають його зрадником і терористом, але доказів немає.

Шюкюр і зараз продовжує політичні виступи. Наприклад, критикує німецького футболіста турецького походження Меесута Йозіля за спільне фото з президентом Туреччини: «Не дуже гарне фото. Я вважаю, що вони повинні прославляти країну, за яку грають. Багато турків, які живуть у Німеччині, дивляться турецьке телебачення і знаходяться під його впливом. Я б порадив Месуту та Ількаєві Ґюндоґану теж приєднатися до АКР. Зсередини ти краще бачиш суть цієї партії. Просто приїжджайте, придивіться на те, як живуть люди в Туреччині».

Шюкюр звертається не тільки до футболістів, але і до самого Ердоґана: «Повернися на шлях демократії, правосуддя і прав людини. Стань тим, хто опікується проблемами людей. Стань президентом, який потрібен Туреччині. Багато людей прислухаються до тебе, слідують за тобою. Так сій мир. Це цінують у всьому світі».