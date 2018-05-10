Один з лідерів Другої ліги підписав угоду з чемпіоном Європи 2009 року

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Сергій Шевчук. Фото ФК «Агробізнес»

Сергій Шевчук повертається на батьківщину після виступів Литві, Білорусі та Латвії

27-річний футболіст Сергій Шевчук підписав контракт з лідером Групи А Другої ліги України.

Контракт підписано до кінця сезону-2017/18 з можливою пролонгацією на один рік, інформує офіційний сайт «Агробізнесу».

Шевчук народився 21 вересня 1990 (27 років) у Теофіполі, Хмельницька область. Зріст - 182 см, вага - 67 кг.

Розпочав заняття футболом у Теофіпольській ДЮСШ, далі перейшов у СДЮШОР м. Тернополя. Згодом продовжив юнацьку кар’єру в ДЮФШ «Динамо» (Київ) імені Валерія Лобановського.

У дитячо-юнацькій футбольній лізі за різні команди у 2003-2007 роках провів 74 матчі (34 голи).

2007-2013 – шість сезонів Сергій Шевчук провів, граючи за «Динамо-3» та «Динамо-2». Усього у ПФЛ провів 124 матчі (10 голів).

У 2013 році став вільним агентом і підписав контракт з луцькою «Волинню». Далі у футбольному житті Сергія Шевчука був прибалтійсько-білоруський період.

Серед досягнень – володар кубка Латвії (2017).

Викликався до юнацьких збірних України від U-16 до U-19 (55 матчів, 20 голів). Чемпіон Європи U-19 (2009).

Під час фінальної частини чемпіонату Європи U-19 брав участь в усіх п'яти матчах української команди. В останньому матчі групового етапу турніру відзначився результативною передачею, з якої Сергій Рибалка забив переможний гол зустрічі, вивівши збірну України до півфіналу змагань.