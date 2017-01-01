Один з лідерів «Шахтаря» стверджує, що кожен українець у донецькому клубі – патріот

Крім того, Тарас Степаненко закликає всім не робити гравців вигнанцями суспільства через футболки

Тарасу Степаненку не дуже подобається, коли людей ділять на «правильних українців і неправильних». Про це в інтерв’ю офіційному сайту донецького «Шахтаря» заявив сам півзахисник клубу. «Тобто, коли тобі кажуть, що ти не одягнув футболку, і за це тебе позбавлять громадянства або виженуть з країни, причому що я є



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Тарас Степаненко. Фото ФК «Шахтар»

Крім того, Тарас Степаненко закликає всім не робити гравців вигнанцями суспільства через футболки

Тарасу Степаненку не дуже подобається, коли людей ділять на «правильних українців і неправильних».

Про це в інтерв’ю офіційному сайту донецького «Шахтаря» заявив сам півзахисник клубу.

«Тобто, коли тобі кажуть, що ти не одягнув футболку, і за це тебе позбавлять громадянства або виженуть з країни, причому що я є гравцем національної збірної України з 17-ти років і співаю гімн з 17-ти років», - сказав він.

«Якщо міркувати про патріотизм, то я, як громадянин України, отримую зарплату та плачу з неї податки, які йдуть на оплату праці наших військових, вчителів, лікарів, на те, щоб будувалися дороги», - додав футболіст.

На думку Степаненка, він один сплатив більше податків, ніж все «Динамо» разом узяте.

«Тому тут треба дивитися на патріотизм так: чи то купити футболку за 200 гривень, то чи сплатити податки. Адже всі ми знаємо, що українці, які грають у топ-клубах, не бідні люди. Кожен з нас допомагає по можливості, і це не афішує», - зауважив він.

«Хто, скільки та кому передав грошей – ніхто це не виносить на суд громадськості. Не треба робити з патріотизму бізнес. Кожен українець у нашій команді – патріот. Ми любимо свою країну, захищаємо її кольори, і не треба через футболки робити нас вигнанцями суспільства», - підсумував він.

Нагадаємо, скандал розпочався після того, як «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Після цього націоналісти у Харкові провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».

Дійшло до того, що головного тренера збірної України Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати Ракицького та П’ятова у команду.

Додамо, що гравці «Шахтаря» таки одягли футболки з написом «Пишаємось» і знаком Збройних сил України.