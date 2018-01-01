Один з лідерів захисту «Шахтаря» повернувся в загальну групу

У свою чергу за індивідуальною програмою займалося два бразильські легіонери

Донецький «Шахтар» продовжує передсезонну підготовку в турецькому Белеку. Другий тиждень турецького збору «гірників» почалася з півгодинного заняття у фітнес-центрі. Футболісти, крім звичної роботи на тренажерах, виконували вправи на розвиток стрибучості, а також задіяли спеціальне обладнання, що дозволяє додатково



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Фото: ФК Шахтар

У свою чергу за індивідуальною програмою займалося два бразильські легіонери

Донецький «Шахтар» продовжує передсезонну підготовку в турецькому Белеку.

Другий тиждень турецького збору «гірників» почалася з півгодинного заняття у фітнес-центрі.

Футболісти, крім звичної роботи на тренажерах, виконували вправи на розвиток стрибучості, а також задіяли спеціальне обладнання, що дозволяє додатково навантажити різні групи м'язів.

Потім команда вирушила на поле комплексу Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Тренування на газоні складалося з тактичних завдань.

З урахуванням фітнесу ранкова сесія тривала дві години 15 хвилин.

Як зазначає прес-служба клубу, в загальну групу повернувся Іван Ордець, який ще в перший день збору травмував гомілкостоп.

А ось бразильці Бернард і Алан Патрік займалися за індивідуальною програмою.