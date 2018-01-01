Один з лідерів захисту «Шахтаря» повернувся в загальну групу
- Сьогодні, 13:59
-
Розсилка
У свою чергу за індивідуальною програмою займалося два бразильські легіонери
Донецький «Шахтар» продовжує передсезонну підготовку в турецькому Белеку.
Другий тиждень турецького збору «гірників» почалася з півгодинного заняття у фітнес-центрі.
Футболісти, крім звичної роботи на тренажерах, виконували вправи на розвиток стрибучості, а також задіяли спеціальне обладнання, що дозволяє додатково навантажити різні групи м'язів.
Потім команда вирушила на поле комплексу Regnum Carya Golf & Spa Resort.
Тренування на газоні складалося з тактичних завдань.
З урахуванням фітнесу ранкова сесія тривала дві години 15 хвилин.
Як зазначає прес-служба клубу, в загальну групу повернувся Іван Ордець, який ще в перший день збору травмував гомілкостоп.
А ось бразильці Бернард і Алан Патрік займалися за індивідуальною програмою.