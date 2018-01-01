Один з українських клубів збирається повернути собі професійний статус

Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі

«Тернопіль» планує повернутися в Другу лігу чемпіонату України з наступного сезону. Про це повідомив директор клубу Назар Лис, пише офіційний сайт тернополян. Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі. На 22 січня у «Тернополя» запланований перший збір. Склад команди буде сформований переважно з