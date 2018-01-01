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    Один з українських клубів збирається повернути собі професійний статус

    Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі
    «Тернопіль» планує повернутися в Другу лігу чемпіонату України з наступного сезону. Про це повідомив директор клубу Назар Лис, пише офіційний сайт тернополян. Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі. На 22 січня у «Тернополя» запланований перший збір. Склад команди буде сформований переважно з
    • Сьогодні, 17:21
    • Розсилка
    ФК Тернопіль
    ФК Тернопіль

    Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі

    «Тернопіль» планує повернутися в Другу лігу чемпіонату України з наступного сезону.

    Про це повідомив директор клубу Назар Лис, пише офіційний сайт тернополян.

    Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі. На 22 січня у «Тернополя» запланований перший збір. Склад команди буде сформований переважно з власних вихованців.

    Зазначимо, що професійний статус також збирається повернути «Гірник».

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