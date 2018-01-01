Один з українських клубів збирається повернути собі професійний статус
- Сьогодні, 17:21
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ФК Тернопіль
Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі
«Тернопіль» планує повернутися в Другу лігу чемпіонату України з наступного сезону.
Про це повідомив директор клубу Назар Лис, пише офіційний сайт тернополян.
Команда розпочала процедуру атестації для участі в Другій лізі. На 22 січня у «Тернополя» запланований перший збір. Склад команди буде сформований переважно з власних вихованців.
Зазначимо, що професійний статус також збирається повернути «Гірник».