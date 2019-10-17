Одразу троє осіб з російського біатлону змінили громадянство



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Ольга Подчуфарова продовжить спортивну кар'єру в Словенії Фейсбук

Дві біатлоністки та один сервісмен збірної виступатимуть за інші країни

У російському біатлоні посилюється процес відтоку кадрів. Одразу три представники збірної вирішили виступати за інші країни.

Бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року Ольга Подчуфарова з нового сезону виступатиме за Словенію.

22-річна біатлоністка Аделіна Сабітова вирішила виступати за Білорусь, інформує sports.ru.

Також змінить громадянство сервісмен російської збірної з біатлону Валерій Шашкін. З нового сезону він працюватиме з командою Словенії.

Нагадаємо, у Росії знову набирає обертів допінговий скандал. Росіян впіймали на тому, що навіть після покарання за масове використання заборонених препаратів вони продовжили надавати міжнародним контролюючим органам сфальсифіковані дані. Відтак прогнозуються нові дискваліфікації, відлучення російських спортсменів від міжнародних змагань та посилення еміграції спортсменів до інших країн.