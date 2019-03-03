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    Офіційний сайт «Ман Сіті»: Зінченко - найкращий у матчі з «Борнмутом»

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    Олександр Зінченко стає одним із ключових виконавців &laquo;Манчестер Сіті&raquo; - Офіційний сайт «Ман Сіті»: Зінченко - найкращий у матчі з «Борнмутом»
    Олександр Зінченко стає одним із ключових виконавців «Манчестер Сіті»
    Gatty Images

    Українець видав черговий зразковий поєдинок

    У 29-му турі англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» на виїзді мінімально обіграв «Борнмут» - 1:0.

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    Олександр Зінченко втретє поспіль зіграв повний матч за «міщан» і взяв участь в єдиній гольовий атаці.

    Українець відіграв всі 90 хвилин, традиційно зігравши на лівому фланзі оборони.

    Офіційний Twitter «Манчестер Сіті» повідомив, що Зінченко став найкращим гравцем матчу.

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    Теплова карта Зінченка за підсумками матчу з «Борнмутом»

    Нагадаємо, що в нинішньому сезоні 22-річний українець взяв участь у 17-ти матчах, в яких відзначився 1 голом і зробив 4 гольові передачі.

     Читайте також: Зінченко гарантував собі медаль АПЛ
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