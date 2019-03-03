Офіційний сайт «Ман Сіті»: Зінченко - найкращий у матчі з «Борнмутом»
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Олександр Зінченко стає одним із ключових виконавців «Манчестер Сіті»
Gatty Images
Українець видав черговий зразковий поєдинок
У 29-му турі англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» на виїзді мінімально обіграв «Борнмут» - 1:0.
Олександр Зінченко втретє поспіль зіграв повний матч за «міщан» і взяв участь в єдиній гольовий атаці.
Українець відіграв всі 90 хвилин, традиційно зігравши на лівому фланзі оборони.
Офіційний Twitter «Манчестер Сіті» повідомив, що Зінченко став найкращим гравцем матчу.
Теплова карта Зінченка за підсумками матчу з «Борнмутом»
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні 22-річний українець взяв участь у 17-ти матчах, в яких відзначився 1 голом і зробив 4 гольові передачі.
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