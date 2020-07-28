Офіційно: 29 серпня перший український боксер битиметься після карантину за титул чемпіона світу
Віктор Постол зараз готується в США і фотографується на Беверлі-Гіллз
Світлина - Instagram Віктора Постола
Віктор Постол спробує повернути собі пояс
29 серпня відбудеться титульний бій у першій напівсередній вазі між чемпіоном світу за версіями WBC і WBO мексиканцем Хосе Раміресом та претендентом з України Віктором Постолом.
Поєдинок, який кілька разів переносили через пандемію коронавірусу, буде проведено у Лас-Веґасі (США). Дату поєдинку офіційно анонсувала промоутерська компанія Top Rank.
Поєдинок Хосе Раміреса і Віктора Постола переносили кілька разів
36-річний Віктор Постол є уродженцем Великої Димерки Броварського району Київської області. Він – колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC (2015—2016).
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