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    Офіційно: 29 серпня перший український боксер битиметься після карантину за титул чемпіона світу

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    Віктор Постол зараз готується в США і фотографується на Беверлі-Гіллз - Офіційно: 29 серпня перший український боксер битиметься після карантину за титул чемпіона світу
    Віктор Постол зараз готується в США і фотографується на Беверлі-Гіллз
    Світлина - Instagram Віктора Постола

    Віктор Постол спробує повернути собі пояс

    29 серпня відбудеться титульний бій у першій напівсередній вазі між чемпіоном світу за версіями WBC і WBO мексиканцем Хосе Раміресом та претендентом з України Віктором Постолом.

    Поєдинок, який кілька разів переносили через пандемію коронавірусу, буде проведено у Лас-Веґасі (США). Дату поєдинку офіційно анонсувала промоутерська компанія Top Rank.

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    Поєдинок Хосе Раміреса і Віктора Постола переносили кілька разів

    36-річний Віктор Постол є уродженцем Великої Димерки Броварського району Київської області. Він – колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC (2015—2016).

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    бокс Віктор Постол Хосе Рамірес
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