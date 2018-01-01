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    Офіційно: Алексіс Санчес перейшов у «Манчестер Юнайтед», а Мхітарян – в «Арсенал» (відео)

    Команди англійської прем'єр-ліги зробили обмін футболістами
    «Манчестер Юнайтед» оголосив про перехід нападника Алексіса Санчеса з «Арсеналу». Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців. На честь цієї події клуб опублікував відеоролик, де новачок грає на піаніно гімн клубу. У зворотному напрямку – з «Манчестера» в «Арсенал» – перейшов
    • Вчора, 22:56
    • Розсилка

    Команди англійської прем'єр-ліги зробили обмін футболістами

    «Манчестер Юнайтед» оголосив про перехід нападника Алексіса Санчеса з «Арсеналу».

    Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

    На честь цієї події клуб опублікував відеоролик, де новачок грає на піаніно гімн клубу.

    У зворотному напрямку – з «Манчестера» в «Арсенал» – перейшов півзахисник Генріх Мхітарян.

    29-річний вірменин підписав з лондонським клубом довгостроковий контракт.

    Екс-футболіст «Шахтаря» та дортмундської «Боруссії» з 2016 року грає в Англії. На його рахунку 13 голів та 11 гольових передач у складі «Манчестер Юнайтед».

    Санчес у нинішньому сезоні взяв участь у 22-х матчах на клубному рівні, забивши вісім голів і віддавши три результативні передачі. За «канонірів» він грав з 2014 року.

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