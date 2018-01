Офіційно: Алексіс Санчес перейшов у «Манчестер Юнайтед», а Мхітарян – в «Арсенал» (відео)

Команди англійської прем'єр-ліги зробили обмін футболістами

«Манчестер Юнайтед» оголосив про перехід нападника Алексіса Санчеса з «Арсеналу».

Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

На честь цієї події клуб опублікував відеоролик, де новачок грає на піаніно гімн клубу.

У зворотному напрямку – з «Манчестера» в «Арсенал» – перейшов півзахисник Генріх Мхітарян.

29-річний вірменин підписав з лондонським клубом довгостроковий контракт.

Екс-футболіст «Шахтаря» та дортмундської «Боруссії» з 2016 року грає в Англії. На його рахунку 13 голів та 11 гольових передач у складі «Манчестер Юнайтед».

Санчес у нинішньому сезоні взяв участь у 22-х матчах на клубному рівні, забивши вісім голів і віддавши три результативні передачі. За «канонірів» він грав з 2014 року.

Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4