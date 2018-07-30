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    Офіційно. Центровий збірної України з баскетболу перейшов до «Барселони»

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    Артем Пустовий - Офіційно. Центровий збірної України з баскетболу перейшов до «Барселони»
    Артем Пустовий

    «Барселона» є 18-кратним чемпіоном Іспанії, дворазовим переможцем Євроліги

    Центровий збірної України Артем Пустовий перейшов до іспанської «Барселони».

    Як повідомляє офіційний сайт клубу, 26-річний український бігмен підписав з клубом контракт на три роки.

    У минулому сезоні середні показники українського центрового у складі іспанського «Обрадойро» становили 11,1 очка, 5,9 підбирання і 1,9 блок-шота за 25,4 хвилини на майданчику.

    Пустовий відіграв у складі «Обрадойро» останні три сезони.

    У складі збірної України Пустовий взяв участь в усіх шести матчах поточного відбору на чемпіонат світу-2019.

    Проводячи на майданчику в середньому 14,3 хвилини, бігмен набирає 5 очок, робить 2,8 підбирання та 1,2 блок-шоти.

    Зазначимо, що «Барселона» є 18-кратним чемпіоном Іспанії, дворазовим переможцем Євроліги, а також 24-разовим володарем Кубку Іспанії.

    Збірна України баскетбол
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