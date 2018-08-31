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    Офіційно. Мілевський продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини

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    Фото: ФК Кішварда - Офіційно. Мілевський продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини
    Фото: ФК Кішварда

    Мілевський виступав за брестське «Динамо» з 2017 року, куди перейшов з «Тосно»

    Угорський клуб «Кішварда» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з нападником Артемом Мілевським, останнім клубом якого був «Динамо-Брест».

    Угода українського форварда з новим клубом розрахована більш ніж на один рік.

    Мілевський виступав за брестське «Динамо» з 2017 року, куди перейшов з «Тосно».

    Влітку 2018 року він залишив білоруський клуб, за який провів 36 матчів і забив 10 голів при 14 гольових передачах.

    У послужному списку колишнього гравця збірної України (50 матчів, вісім голів) виступ за київське «Динамо», «Газіантепспор», «Хайдук», «Спліт» і румунську «Конкордію».

    Мілевський - триразовий чемпіон України (2003/04, 2006/07, 2008/09), чотириразовий володар Кубка України (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07) і триразовий переможець Суперкубка України (2006, 2009, 2011).

    Новобранець «Кішварди» є чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський
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