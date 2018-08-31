Офіційно. Мілевський продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини



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Фото: ФК Кішварда

Мілевський виступав за брестське «Динамо» з 2017 року, куди перейшов з «Тосно»

Угорський клуб «Кішварда» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з нападником Артемом Мілевським, останнім клубом якого був «Динамо-Брест».

Угода українського форварда з новим клубом розрахована більш ніж на один рік.

Мілевський виступав за брестське «Динамо» з 2017 року, куди перейшов з «Тосно».

Влітку 2018 року він залишив білоруський клуб, за який провів 36 матчів і забив 10 голів при 14 гольових передачах.

У послужному списку колишнього гравця збірної України (50 матчів, вісім голів) виступ за київське «Динамо», «Газіантепспор», «Хайдук», «Спліт» і румунську «Конкордію».

Мілевський - триразовий чемпіон України (2003/04, 2006/07, 2008/09), чотириразовий володар Кубка України (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07) і триразовий переможець Суперкубка України (2006, 2009, 2011).

Новобранець «Кішварди» є чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року.