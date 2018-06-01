Офіційно: Новим тренером «Волині» став колишній воротар
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З луцькою командою працюватиме Андрій Тлумак
Новий сезон луцький футбольний клуб розпочне з новим головним тренером.
У п’ятницю, 1 червня, контракт з «Волинню» підписав Андрій Тлумак, інформує офіційний сайт клубу.
Тлумак – відомий у минулому футболіст, який протягом багатьох років захищав ворота львівських «Карпат», а також запорізького «Металурга», харківського «Металіста» та луганської «Зорі».
Разом з 39-річним новим керманичем команди працюватимуть добре відомий луцьким уболівальникам Володимир Марчук, який на початку й у середині 90-х років захищав ворота «Волині» у Вищій лізі чемпіонату України, а у новому столітті не один рік працював у нашій молодіжній команді, а також Андрій Сапуга та Павло Котовенко.
Офіційне представлення нового головного тренера та спілкування із ЗМІ й уболівальниками заплановане на наступний тиждень.
Про деталі угоди не повідомляється.
Зазначимо, що «Волинь» у наступному сезоні продовжить виступи у Першій лізі України, адже за тур до закінчення чемпіонату, що минув, гарантували собі таке право.