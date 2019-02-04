Російські ЗМІ: Україна бойкотуватиме Всесвітню зимову універсіаду в Росії



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Всесвітні студентській ігри відбудуться без участі України сайт Всесвітньої універсіади-2019

Інформацію про неучасть у студентських іграх російським ЗМІ начебто заявив заступник міністра спорту Ігор Гоцул

Команда України не братиме участі в зимовій Універсіаді, яка триватиме 2-12 березня в Красноярську (РФ).

Про в коментарі російським ЗМІ заявив перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул.

«Спортсмени України не приїдуть до Красноярська», - начебто сказав він.

Скрін-шот новини від ТАСС

Зазначимо, що 2 лютого завершився термін прийому заявок на участь у зимовій Універсіаді-2019, яка триватиме в Красноярську з 2 по 12 березня.

На зимовій Універсіаді-2017, яка відбувалася в місті Алмати (Казахстан), збірна України посіла десяте місце в неофіційному медальному заліку, здобувши 2 золоті, 3 срібні та 4 бронзові нагороди.