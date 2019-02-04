Російські ЗМІ: Україна бойкотуватиме Всесвітню зимову універсіаду в Росії
-
Розсилка
Всесвітні студентській ігри відбудуться без участі України
сайт Всесвітньої універсіади-2019
Інформацію про неучасть у студентських іграх російським ЗМІ начебто заявив заступник міністра спорту Ігор Гоцул
Команда України не братиме участі в зимовій Універсіаді, яка триватиме 2-12 березня в Красноярську (РФ).
Про в коментарі російським ЗМІ заявив перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул.
«Спортсмени України не приїдуть до Красноярська», - начебто сказав він.
Скрін-шот новини від ТАСС
Зазначимо, що 2 лютого завершився термін прийому заявок на участь у зимовій Універсіаді-2019, яка триватиме в Красноярську з 2 по 12 березня.
На зимовій Універсіаді-2017, яка відбувалася в місті Алмати (Казахстан), збірна України посіла десяте місце в неофіційному медальному заліку, здобувши 2 золоті, 3 срібні та 4 бронзові нагороди.