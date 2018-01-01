Офіційно. Український нападник підписав контракт з клубом російської прем'єр-ліги

Першу половину сезону фовард провів за бельгійський «Кортрейк»

Форвард «Шахтаря» Пилип Будківський повернувся в «Анжі». Про це повідомляє прес-служба клубу з Махачкали. 25-річний українець буде виступати за махачкалінський клуб правах оренди до кінця сезону-2017/2018. Першу половину сезону Будківський провів за бельгійський «Кортрейк», в складі якого в 12 матчах забив