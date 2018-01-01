Офіційно. Український нападник підписав контракт з клубом російської прем'єр-ліги
- Сьогодні, 15:14
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Пилип Будківський. Фото: ФК Анжі
Першу половину сезону фовард провів за бельгійський «Кортрейк»
Форвард «Шахтаря» Пилип Будківський повернувся в «Анжі».
Про це повідомляє прес-служба клубу з Махачкали.
25-річний українець буде виступати за махачкалінський клуб правах оренди до кінця сезону-2017/2018.
Першу половину сезону Будківський провів за бельгійський «Кортрейк», в складі якого в 12 матчах забив один гол.
Раніше український форвард вже виступав за «Анжі» в сезоні 2016/2017.
У 31 грі Будківський забив сім голів.