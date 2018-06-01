Офіційно. Український тренер очолив «Астану»
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Умови контракту наразі невідомі
Українець Роман Григорчук став новим тренером «Астани».
Про це повідомляє прес-служба казахстанського клубу.
Умови контракту наразі невідомі.
Нагадаємо, нещодавно 53-річний Григорчук покинув «Габалу».
Український фахівець був головним тренером «Габали» з 2015 року.
За цей час він двічі вигравав срібні медалі чемпіонату Азербайджану, також двічі ставав третім у турнірі.
Ще два рази він грав у фіналі Кубка та двічі виводив команду у груповий етап Ліги Європи.
До цього він тренував латвійські «Дінабург» і «Вентспілс», а також очолював в Україні «Металург» Запоріжжя і «Чорноморець».