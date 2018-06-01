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    Офіційно. Український тренер очолив «Астану»

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    Офіційно. Український тренер очолив «Астану»

    Умови контракту наразі невідомі

    Українець Роман Григорчук став новим тренером «Астани».

    Про це повідомляє прес-служба казахстанського клубу.

    Умови контракту наразі невідомі.

    Нагадаємо, нещодавно 53-річний Григорчук покинув «Габалу».

    Український фахівець був головним тренером «Габали» з 2015 року.

    За цей час він двічі вигравав срібні медалі чемпіонату Азербайджану, також двічі ставав третім у турнірі.

    Ще два рази він грав у фіналі Кубка та двічі виводив команду у груповий етап Ліги Європи.

    До цього він тренував латвійські «Дінабург» і «Вентспілс», а також очолював в Україні «Металург» Запоріжжя і «Чорноморець».

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