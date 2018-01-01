Офіційно. Захисник «Шахтаря» на правах оренди перейшов в грецький ПАОК
- Сьогодні, 12:58
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Фото: ФК ПАОК
У поточному сезоні 31-річний бразилець провів за «гірників» шість матчів у всіх турнірах
Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо на правах оренди перейшов в ПАОК.
Угода з грецьким клубом розрахована до 30 червня 2018 року.
Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» також закінчується влітку 2018 року.
У поточному сезоні 31-річний бразилець провів за «гірників» шість матчів у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.
Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.
Джерело: ua.tribuna.com