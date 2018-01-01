Офіційно. Захисник «Шахтаря» на правах оренди перейшов в грецький ПАОК

У поточному сезоні 31-річний бразилець провів за «гірників» шість матчів у всіх турнірах

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо на правах оренди перейшов в ПАОК. Угода з грецьким клубом розрахована до 30 червня 2018 року. Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» також закінчується влітку 2018 року. У поточному сезоні 31-річний бразилець провів за «гірників» шість матчів у всіх турнірах. Раніше



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Фото: ФК ПАОК

У поточному сезоні 31-річний бразилець провів за «гірників» шість матчів у всіх турнірах

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо на правах оренди перейшов в ПАОК.

Угода з грецьким клубом розрахована до 30 червня 2018 року.

Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» також закінчується влітку 2018 року.

У поточному сезоні 31-річний бразилець провів за «гірників» шість матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.

Джерело: ua.tribuna.com