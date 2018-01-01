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    Офіційно. Захисник «Шахтаря» перейшов у чеський «Слован»

    Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці»
    Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підписав контракт з чеським «Слованом». Про це повідомляє прес-служба чеського клубу. Угода розрахована до червня 2019 року. Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані». Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці». 1
    • Сьогодні, 21:24
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    Тарас Качараба. Фото: прес-служба Слована
    Тарас Качараба. Фото: прес-служба Слована

    Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці»

    Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підписав контракт з чеським «Слованом».

    Про це повідомляє прес-служба чеського клубу.

    Угода розрахована до червня 2019 року.

    Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані».

    Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці».

    1 лютого український клуб оголосив про його відхід з команди.

    За клуб з Кропивницького  23-річний футболіст провів 16 матчів.

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