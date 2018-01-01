Офіційно. Захисник «Шахтаря» перейшов у чеський «Слован»

Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці»

Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підписав контракт з чеським «Слованом». Про це повідомляє прес-служба чеського клубу. Угода розрахована до червня 2019 року. Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані». Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці». 1