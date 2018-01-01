Офіційно. Захисник «Шахтаря» перейшов у чеський «Слован»
- Сьогодні, 21:24
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Тарас Качараба. Фото: прес-служба Слована
Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці»
Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підписав контракт з чеським «Слованом».
Про це повідомляє прес-служба чеського клубу.
Угода розрахована до червня 2019 року.
Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані».
Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці».
1 лютого український клуб оголосив про його відхід з команди.
За клуб з Кропивницького 23-річний футболіст провів 16 матчів.