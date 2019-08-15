Офіційно: Суркіс призначив нового головного тренера «Динамо»



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Ще нещодавно майбутній тренер динамівців Олексій Михайличенко грав у футбол з майбутнім президентом країни і майбутнім керівником виборчого штабу кандидата у президенти Смешка Фото із соцмереж

Цю посаду вдруге обійме Олексій Михайличенко

56-річний Олексій Михайличенко замінив Олександра Хацкевича на посаді наставника команди київського «Динамо».

Олексій Олександрович, який донедавна працював у столичному клубі спортивним директором, уже представлений команді в новому статусі. Контракт підписаний на два сезони з можливою пролонгацією ще на сезон.

Помічниками Михайличенка будуть його партнери за зірковим «Динамо» 80-х Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов.

Свого часу Михайличенко вже очолював київське «Динамо». До керма команди він прийшов після того, як був госпіталізований, а потім 13 травня 2002 року помер Валерій Лобановський. Олексій Олександрович виводив киян у груповий турнір Ліги чемпіонів-2002/2003, а звільнений з посади був у серпні 2004-го, після домашньої поразки в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від турецького «Трабзонспора».

У 2008-2009 роках Михайличенко з Євтушенком і Михайловим у штабі очолював національну збірну України. Команда не виконала завдання виходу на чемпіонат світу-2010, поступившись у плей-оф грекам.