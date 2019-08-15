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    Офіційно: Суркіс призначив нового головного тренера «Динамо»

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    Ще нещодавно майбутній тренер динамівців Олексій Михайличенко грав у футбол з майбутнім президентом країни і майбутнім керівником виборчого штабу кандидата у президенти Смешка - Офіційно: Суркіс призначив нового головного тренера «Динамо»
    Ще нещодавно майбутній тренер динамівців Олексій Михайличенко грав у футбол з майбутнім президентом країни і майбутнім керівником виборчого штабу кандидата у президенти Смешка
    Фото із соцмереж

    Цю посаду вдруге обійме Олексій Михайличенко

    56-річний Олексій Михайличенко замінив Олександра Хацкевича на посаді наставника команди київського «Динамо».

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    Олексій Олександрович, який донедавна працював у столичному клубі спортивним директором, уже представлений команді в новому статусі. Контракт підписаний на два сезони з можливою пролонгацією ще на сезон.

    Помічниками Михайличенка будуть його партнери за зірковим «Динамо» 80-х Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов.

    Свого часу Михайличенко вже очолював київське «Динамо». До керма команди він прийшов після того, як був госпіталізований, а потім 13 травня 2002 року помер Валерій Лобановський. Олексій Олександрович виводив киян у груповий турнір Ліги чемпіонів-2002/2003, а звільнений з посади був у серпні 2004-го, після домашньої поразки в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від турецького «Трабзонспора».  

    У 2008-2009 роках Михайличенко з Євтушенком і Михайловим у штабі очолював національну збірну України. Команда не виконала завдання виходу на чемпіонат світу-2010, поступившись у плей-оф грекам.

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