Гвоздик - Стівенсон: анонс і прогноз на бій



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Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон

Цієї суботи Україна може отримати свого четвертого чинного чемпіона світу з боксу серед професіоналів

Цієї суботи Україна може отримати свого четвертого чинного чемпіона світу з боксу серед професіоналів - до Олександра Усика, Василя Ломаченка і Артема Далакяна може приєднатися Олександр Гвоздик, якщо відбере титул чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі у канадця Адоніса Стівенсона.

Бій Гвоздика зі Стівенсоном вельми і вельми інтригуючий, адже в рингу зійдуться два найжорстокіших панчера, у кожного з яких будуть свої переваги. У Стівенсона це досвід, а у Гвоздика - молодість. Від Стівенсона ми можемо очікувати швидкого і агресивного початку бою, і не тому що йому вже 41 рік, і в бою з молодим суперником все потрібно вирішувати якнайшвидше, ні. Просто Гвоздик досить повільно входить в бій - йому, як правило, потрібно трохи часу на розігрів.

Це ми пам'ятаємо ще з аматорських часів і WSB, ця ж тенденція спостерігається в його боксі і в професіоналах. Пам'ятаєте, як непросто починався для Олександра бій з Томмі Карпенсі? Той нокдаун в першому раунді? Стівенсон, як і Карпенсі, шульга, от тільки б'є він набагато сильніше, та й як боксер явно кращий. З ним ловити такі удари, як в бою з Карпенсі, аж ніяк не можна. Гвоздику потрібно бути гранично уважним і сфокусованим, особливо на початку бою.

Ще одне велике питання - співпраця Гвоздика з Тедді Атласом. Наскільки успішною вона буде? Атлас - відомий фахівець, він вміє красиво говорити, але як тренер він і близько не стоїть з нашим Анатолієм Ломаченком. Його найсильніша сторона - не навчання якимось новим технічним прийомам, не розробка якогось хитромудрого тактичного плану на бій.

Він відмінний мотиватор - це йому вдається найкраще. Наскільки саме це потрібно Гвоздику в даному бою, ми сказати не можемо - він знає краще. Але будемо сподіватися, що ця співпраця приведе до успіху.

Прогноз на бій Гвоздик - Стівенсон робити досить складно. Шанси на перемогу приблизно рівні. От тільки у Стівенсона вони будуть вищими в першій половині бою, а у Гвоздика - в другій.

Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime.

До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.

Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

Джерело: boxingnews.com.ua