Олександр Хацкевич: Ми повністю контролювали хід гри
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Головний тренер київського «Динамо» прокоментував перемогу своїх підопічних над «Олександрією»
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над «Олександрією».
Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».
Нагадаємо, що у п'ятому турі УПЛ біло-сині обіграли «Олександрію» з рахунком 1: 0.
Завдяки цій перемозі кияни вибралися на першу сходинку турнірної таблиці, яку ділять разом із сьогоднішніми суперниками і «Шахтарем».
Хацкевич заявив: «Ми повністю контролювали хід гри. Освіжили центральну зону двома опорними півзахисниками. Намагалися накривати опонентів одразу після втрати м’яча і це вдавалося, як у другому, так і в першому таймі. Я очікував, що команда суперника буде більш активна. Склалося враження, що вони сьогодні мали лише завдання не програти. Так, в кінці була певна навала, був момент у них небезпечний, але добре зіграв Бойко. Наші футболісти були готові до всього».
«Найголовніше, що ми не збилися на навалу, у свою чергу. Шукали ширину, виконували передачі за спини, підбирали, пробивали після цих підбирань. Нарешті забив Віктор Циганков, з чим я його і вітаю», — зазначив тренер.
Він додав: «Нам потрібно було наситити центральну зону, і наші гравці впоралися в цілому. Можливо, Андрієвський дещо занизько опускався, але для нього сьогоднішні функції під Бєсєдіним були новими. Але те, як зіграла трійка наших опорників – цього вистачило для перемоги».
«Шапаренко? Він з нами працює. Він лише через ігри в дублі може повернутися в першу команду. У центральній зоні досить велика конкуренція. Я сьогодні з ним говорив. Тільки через роботу, через терпіння. Йому слід бути готовим в будь-який момент вийти на поле і показати свій рівень» — прокоментував Хацкевич.
Наостанок тренер киян відзначив роль Русина у матчі: «Роль Русина у гольовій атаці? В перші чергу поборовся Віктор Циганков. Вирвав м’яч один раз, потім вдруге. Але так, і Русин увів захисника за собою, зіграв на команду».