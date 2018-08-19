Олександр Хацкевич: Ми повністю контролювали хід гри



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Олександр Хацкевич. Фото fcdynamo.kiev.ua

Головний тренер київського «Динамо» прокоментував перемогу своїх підопічних над «Олександрією»

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над «Олександрією».

Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».

Нагадаємо, що у п'ятому турі УПЛ біло-сині обіграли «Олександрію» з рахунком 1: 0.

Завдяки цій перемозі кияни вибралися на першу сходинку турнірної таблиці, яку ділять разом із сьогоднішніми суперниками і «Шахтарем».

Хацкевич заявив: «Ми повністю контролювали хід гри. Освіжили центральну зону двома опорними півзахисниками. Намагалися накривати опонентів одразу після втрати м’яча і це вдавалося, як у другому, так і в першому таймі. Я очікував, що команда суперника буде більш активна. Склалося враження, що вони сьогодні мали лише завдання не програти. Так, в кінці була певна навала, був момент у них небезпечний, але добре зіграв Бойко. Наші футболісти були готові до всього».

«Найголовніше, що ми не збилися на навалу, у свою чергу. Шукали ширину, виконували передачі за спини, підбирали, пробивали після цих підбирань. Нарешті забив Віктор Циганков, з чим я його і вітаю», — зазначив тренер.

Він додав: «Нам потрібно було наситити центральну зону, і наші гравці впоралися в цілому. Можливо, Андрієвський дещо занизько опускався, але для нього сьогоднішні функції під Бєсєдіним були новими. Але те, як зіграла трійка наших опорників – цього вистачило для перемоги».

«Шапаренко? Він з нами працює. Він лише через ігри в дублі може повернутися в першу команду. У центральній зоні досить велика конкуренція. Я сьогодні з ним говорив. Тільки через роботу, через терпіння. Йому слід бути готовим в будь-який момент вийти на поле і показати свій рівень» — прокоментував Хацкевич.

Наостанок тренер киян відзначив роль Русина у матчі: «Роль Русина у гольовій атаці? В перші чергу поборовся Віктор Циганков. Вирвав м’яч один раз, потім вдруге. Але так, і Русин увів захисника за собою, зіграв на команду».