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    Прем'єр-ліга України. «Динамо» в Києві мінімально переграло «Олександрію»

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    Фото: ФК Динамо - Прем'єр-ліга України. «Динамо» в Києві мінімально переграло «Олександрію»
    Фото: ФК Динамо

    Ця поразка стала для «Олександрії» першою в поточному сезоні

    «Динамо» в п'ятому турі Прем'єр-ліги України мінімально обіграло «Олександрію» (1:0).

    На 68-й хвилині Циганков забив єдиний гол у матчі.

    Зазначимо, що ця поразка стала для «Олександрії» першою в поточному сезоні.

    Прем'єр-ліга України

    Матч 5-го туру

    «Динамо» - «Олександрія» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Циганков (68)

    Динамо: Бойко, Кадар, Шабанов, Піварич, Кендзьора, Андрієвський (Русин, 66), Че-Че (Сидорчук, 82), Буяльський, Вербич, Морозюк (Циганков, 46), Бєсєдін

    «Олександрія»: Паньків, Шендрик, Пашаєв, Бондаренко, Цуріков, Запорожан, Довгий (Ковалець, 65), Банада, Полярус (Пономар, 54), Задерака (Шастал, 79), Сітало

    Попередження: Бондаренко (15), Морозюк (42), Довгий (62), Піварич (85).

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