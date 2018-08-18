Прем'єр-ліга України. «Динамо» в Києві мінімально переграло «Олександрію»
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Розсилка
Фото: ФК Динамо
Ця поразка стала для «Олександрії» першою в поточному сезоні
«Динамо» в п'ятому турі Прем'єр-ліги України мінімально обіграло «Олександрію» (1:0).
На 68-й хвилині Циганков забив єдиний гол у матчі.
Зазначимо, що ця поразка стала для «Олександрії» першою в поточному сезоні.
Прем'єр-ліга України
Матч 5-го туру
«Динамо» - «Олександрія» 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Циганков (68)
Динамо: Бойко, Кадар, Шабанов, Піварич, Кендзьора, Андрієвський (Русин, 66), Че-Че (Сидорчук, 82), Буяльський, Вербич, Морозюк (Циганков, 46), Бєсєдін
«Олександрія»: Паньків, Шендрик, Пашаєв, Бондаренко, Цуріков, Запорожан, Довгий (Ковалець, 65), Банада, Полярус (Пономар, 54), Задерака (Шастал, 79), Сітало
Попередження: Бондаренко (15), Морозюк (42), Довгий (62), Піварич (85).