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    Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив у стартовий склад «Манчестер Сіті»

    Матч між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.
    Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зіграє в 37 турі чемпіонату Англії проти Гаддерсфілда. Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт «містян». Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки синіх на матч АПЛ. Here's how the Champions line-up today!City XI Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph,
    • Сьогодні, 15:11
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    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    Матч між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.

    Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зіграє в 37 турі чемпіонату Англії проти Гаддерсфілда.

    Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт «містян».

    Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки синіх на матч АПЛ.

    Нагадаємо, що раніше Гвардіола натякнув, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні.

    Зазначимо, матч 37-го туру між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.

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