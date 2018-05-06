Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив у стартовий склад «Манчестер Сіті»

Матч між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зіграє в 37 турі чемпіонату Англії проти Гаддерсфілда. Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт «містян». Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки синіх на матч АПЛ. Here's how the Champions line-up today!City XI Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

Матч між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зіграє в 37 турі чемпіонату Англії проти Гаддерсфілда.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт «містян».

Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки синіх на матч АПЛ.

Нагадаємо, що раніше Гвардіола натякнув, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні.

Зазначимо, матч 37-го туру між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.