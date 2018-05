Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив у стартовий склад «Манчестер Сіті»

Матч між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зіграє в 37 турі чемпіонату Англії проти Гаддерсфілда.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт «містян».

Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки синіх на матч АПЛ.

Here's how the Champions line-up today!



City XI Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, De Bruyne, Sane, Silva (C), Sterling, Jesus



Subs Bravo, Gundogan, Laporte, Bernardo, Mendy, Yaya Toure, Foden



Presented by @HaysWorldwide #cityvhudds #mancity pic.twitter.com/Qlt2aeWwK0