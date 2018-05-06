Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив у стартовий склад «Манчестер Сіті»
- Сьогодні, 15:11
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Розсилка
Матч між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зіграє в 37 турі чемпіонату Англії проти Гаддерсфілда.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт «містян».
Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки синіх на матч АПЛ.
Here's how the Champions line-up today!— Manchester City (@ManCity) 6 мая 2018 г.
City XI Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, De Bruyne, Sane, Silva (C), Sterling, Jesus
Subs Bravo, Gundogan, Laporte, Bernardo, Mendy, Yaya Toure, Foden
Presented by @HaysWorldwide #cityvhudds #mancity pic.twitter.com/Qlt2aeWwK0
Нагадаємо, що раніше Гвардіола натякнув, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні.
Зазначимо, матч 37-го туру між «Сіті» і «Хаддерсфілд Таун» розпочнеться о 15:30 за київським часом.