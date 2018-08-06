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    «Олександрія» не програє 15 матчів поспіль

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    Фото: ua-football - «Олександрія» не програє 15 матчів поспіль
    Фото: ua-football

    Перемога в матчі з «Десною» (2:0) стала для «Олександрії» восьмою поспіль

    У неділю, 5-го серпня, відбулися три заключні поєдинки 3-го туру чемпіонату України.

    Продовжила свою переможну серію «Олександрія», яка цього сезону ще не втрачала очок.

    Перемога в матчі з «Десною» (2:0) стала для «Олександрії» восьмою поспіль.

    Крім того, команда Шарана продовжила свою серію без поразок до 15 матчів.

    Остання поразка «містян» датована 17 лютого, коли з рахунком 2:0 «Олександрію» обіграла «Сталь».

    Команда з Кіровоградщини втретє в сезоні виграла, не пропустивши у свої ворота, та завдяки кращій різниці м’ячів очолила турнірну таблицю.

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