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    «Олександрія» підписала контракт із колишнім півзахисником «Шахтаря»

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    Дмитро Гречишкін. Фото: ФК Олександрія - «Олександрія» підписала контракт із колишнім півзахисником «Шахтаря»
    Дмитро Гречишкін. Фото: ФК Олександрія

    Останній раз Гречишкін виходив на поле 7 квітня в складі «Шахтаря» в матчі проти «Вереса»

    Екс-півзахисник «Шахтаря» Дмитро Гречишкін підписав контракт з «Олександрією».

    Про це інформує прес-служба клубу з Кропивницького.

    Контракт розрахований на рік.

    Останній раз Гречишкін виходив на поле 7 квітня в складі «Шахтаря» в матчі проти «Вереса» (2:0).

    Відомий також виступами у складах команд футбольних клубів «Іллічівець» з Маріуполя, «Чорноморець» з Одеси та «Зоря» з міста Луганськ.

    За час свої кар’єри Дмитро став золотим призером Прем’єр-ліги чемпіонату України у сезоні 2012–2013, а також володарем суперкубку України у розіграші 2013 (ФК «Шахтар»).

    Входив до складу збірних України U-19 і U-21, Національної збірної України.

    Дмитро Гречишкін захищатиме кольори «Олександрії» під номером 27.

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