«Олександрія» візьме на турецький збір футболіста «Шахтаря»

Олексій Зінкевич спробує свої сили у команді, яка претендує на єврокубки

ФК «Олександрія» перегляне півзахисника молодіжної команди «Шахтаря» Олексія Зінкевича. Хавбек «Шахтаря» U-21 Зінкевич проведе зимові тренувальні збори у Туреччині у складі Олександрії. Також, як і повідомлялося, на перегляд в «Олександрію» відправився хавбек «Енергії» Дмитро Шастал. Про



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Олексій Зінкевич. Фото ФК «Шахтар»

Олексій Зінкевич спробує свої сили у команді, яка претендує на єврокубки

ФК «Олександрія» перегляне півзахисника молодіжної команди «Шахтаря» Олексія Зінкевича.

Хавбек «Шахтаря» U-21 Зінкевич проведе зимові тренувальні збори у Туреччині у складі Олександрії.

Також, як і повідомлялося, на перегляд в «Олександрію» відправився хавбек «Енергії» Дмитро Шастал. Про це повідомляє офіційний сайт «Олександрії».

До 2016 року 20-річний Зінкевич виступав за «Волинь». Після чого став гравцем «Шахтаря», але виступав лише за молодіжну команду «гірників», передає «Футбол 24».

Нагадаємо, «Олександрія» в Туреччині запланувала провести 10 спарингів.

Також «Олександрія» розірвала контракт із півзахисником.

Пашаєв, Басов, Довгий і Пономар хочуть піти з «Олександрії».