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    «Олександрія» візьме на турецький збір футболіста «Шахтаря»

    Олексій Зінкевич спробує свої сили у команді, яка претендує на єврокубки
    ФК «Олександрія» перегляне півзахисника молодіжної команди «Шахтаря» Олексія Зінкевича. Хавбек «Шахтаря» U-21 Зінкевич проведе зимові тренувальні збори у Туреччині у складі Олександрії. Також, як і повідомлялося, на перегляд в «Олександрію» відправився хавбек «Енергії» Дмитро Шастал. Про
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    Олексій Зінкевич. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Олексій Зінкевич. Фото ФК «Шахтар»

    Олексій Зінкевич спробує свої сили у команді, яка претендує на єврокубки

    ФК «Олександрія» перегляне півзахисника молодіжної команди «Шахтаря» Олексія Зінкевича.

    Хавбек «Шахтаря» U-21 Зінкевич проведе зимові тренувальні збори у Туреччині у складі Олександрії.

    Також, як і повідомлялося, на перегляд в «Олександрію» відправився хавбек «Енергії» Дмитро Шастал. Про це повідомляє офіційний сайт «Олександрії».

    До 2016 року 20-річний Зінкевич виступав за «Волинь». Після чого став гравцем «Шахтаря», але виступав лише за молодіжну команду «гірників», передає «Футбол 24».

    Нагадаємо, «Олександрія» в Туреччині запланувала провести 10 спарингів.

    Також «Олександрія» розірвала контракт із півзахисником.

    Пашаєв, Басов, Довгий і Пономар хочуть піти з «Олександрії».

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