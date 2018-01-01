«Олександрія» візьме на турецький збір футболіста «Шахтаря»
- Сьогодні, 09:27
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Олексій Зінкевич. Фото ФК «Шахтар»
Олексій Зінкевич спробує свої сили у команді, яка претендує на єврокубки
ФК «Олександрія» перегляне півзахисника молодіжної команди «Шахтаря» Олексія Зінкевича.
Хавбек «Шахтаря» U-21 Зінкевич проведе зимові тренувальні збори у Туреччині у складі Олександрії.
Також, як і повідомлялося, на перегляд в «Олександрію» відправився хавбек «Енергії» Дмитро Шастал. Про це повідомляє офіційний сайт «Олександрії».
До 2016 року 20-річний Зінкевич виступав за «Волинь». Після чого став гравцем «Шахтаря», але виступав лише за молодіжну команду «гірників», передає «Футбол 24».
Нагадаємо, «Олександрія» в Туреччині запланувала провести 10 спарингів.
Також «Олександрія» розірвала контракт із півзахисником.
Пашаєв, Басов, Довгий і Пономар хочуть піти з «Олександрії».