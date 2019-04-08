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    Українець Лень встановив п’ять рекордів у матчі НБА (відео)

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    Олексій Лень - Українець Лень встановив п’ять рекордів у матчі НБА (відео)
    Олексій Лень
    НБА

    Центровий збірної України зіграв найрезультативніший матч у заокеанській кар’єрі

    Центровий збірної України Олексій Лень набрав 33 очка в матчі його «Атланти» в регулярному чемпіонаті НБА проти «Мілуоки» (107:115).

    Це найрезультативніший поєдинок нашого баскетболіста за шість сезонів кар’єри в найсильнішій баскетбольній лізі світу.

    За 34 хвилини в матчі проти «Мілуоки» він набрав 33 очки (7/11 двоочкових, 6/12 триочкових, 1/7 штрафних), зробив 8 підбирань (2 на чужому щиті), 4 передачі та 2 блок-шоти при 1 втраті та 4 фолах.

    Лень також встановив у звітному поєдинку ще низку особистих рекордів: найбільша кількість влучань з гри (13), найбільша кількість спроб з гри (23), найбільша кількість реалізованих триочкових (6), найбільша кількість спроб дальніх кидків (12).

    «Атланта» наразі 12-та в Східній конференції – 29 перемог у 81-у матчі. Команда Леня втратила шанси на вихід у плей-оф.

    Олексій Лень встановив 5 рекордів у матчі НБА проти "Мілуоки"
     Читайте також: Олексій Лень знову забив понад 20 очок, чотири з п'яти триочкових (відео)
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