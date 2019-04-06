Олексій Лень набрав 9 очок у матчі НБА (відео)



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Олексій Лень SportsTalkATL.com

«Атланта» українця програла «Орландо»

Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА. Втім його «Атланта» програла «Орландо» - 113:149.

Наш баскетболіст за 22:05 набрав 9 очок (1/2 двоочкових, 2/7 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 4 підбирання (2 в атаці), 2 передачі, 1 перехоплення.

Це вже 51-а поразка «Атланти» в 80-ти матчах регулярного чемпіонату НБА. Команда посідає 12-те місце в Східній конференції, втративши шанси на плей-оф.