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    Олексій Лень знову забив понад 20 очок, чотири з п'яти триочкових (відео)

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    Олексій Лень видає фантастичну кінцівку сезону - Олексій Лень знову забив понад 20 очок, чотири з п'яти триочкових (відео)
    Олексій Лень видає фантастичну кінцівку сезону
    Instagram Олексія Леня

    На цей раз центровий «Атланти» гарно зіграв проти «Сан-Антоніо»

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень знову зіграв багато, і знову був одним із лідерів команди в черговому матчі чемпіонату Національної баскетбольної асоціації проти «Сан-Антоніо».

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    За 27,6 хвилини Олексій приніс «яструбам» 21 очко, 5 підбирань, 3 передачі та 1 блок-шот, поклавши в ціль чотири з п'яти з 5 триочкових!

    «Атланта» на виїзді поступилася - 111:117.



    За чотири матчі до завершення регулярного сезону «Гокс» у Східній конференції йдуть 12-ми і на плей-оф вже не претендують. У них - 28 перемог і 50 поразок.

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    баскетбол Олексій Лень Атланта Гокс
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