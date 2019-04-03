Олексій Лень знову забив понад 20 очок, чотири з п'яти триочкових (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Лень видає фантастичну кінцівку сезону Instagram Олексія Леня

На цей раз центровий «Атланти» гарно зіграв проти «Сан-Антоніо»

Український центровий «Атланти» Олексій Лень знову зіграв багато, і знову був одним із лідерів команди в черговому матчі чемпіонату Національної баскетбольної асоціації проти «Сан-Антоніо».

За 27,6 хвилини Олексій приніс «яструбам» 21 очко, 5 підбирань, 3 передачі та 1 блок-шот, поклавши в ціль чотири з п'яти з 5 триочкових!

«Атланта» на виїзді поступилася - 111:117.





За чотири матчі до завершення регулярного сезону «Гокс» у Східній конференції йдуть 12-ми і на плей-оф вже не претендують. У них - 28 перемог і 50 поразок.