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    Ольга Харлан з коханим відпочиває в Альпах (фото)

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    Топова українська спортсменка навіть на відпочинку надає перевагу активним розвагам - Ольга Харлан з коханим відпочиває в Альпах (фото)
    Топова українська спортсменка навіть на відпочинку надає перевагу активним розвагам

    На канікулах шаблістка займається іншим видом спорту – сноубордом

    Найтитулованіша українська шаблістка, Олімпіцська чемпіонка Ольга Харлан, відпозиває після непростого, але успішного року. Нагадаємо, 2019-го Харлан восьме виграла чемпіонат Європи і вшосте чемпіонат світу. За підсумками року Міжнародна федерація фехтування назвала Ольгу найкращою спортсменкою року. Нарешті спортсменка вирушила на канікули, які проводить на одному з курортів в Альпах, катаючись на сноуборді зі своїм бойфрендом, італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Фото і відео зі спільного відпочинку Ольга поділилася в Instagram. 


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    Закохані та щасливі фехтувальники

    Сьогодні збулася моя маленька мрія! Я мріяла покататися в Альпах, на власній дошці, у власному обладнанні ... І ось це я  - роблю снігового ангела на вершині гори в Пілаві. Отже, дорослі і малі, мрійте! І просто знайдіть людину, яка може допомогти вам реалізувати ваші мрії!, -підписала Харлан свої світлини.

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    Ольга Харлан Фехтування
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