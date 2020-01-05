Ольга Харлан з коханим відпочиває в Альпах (фото)
На канікулах шаблістка займається іншим видом спорту – сноубордом
Найтитулованіша українська шаблістка, Олімпіцська чемпіонка Ольга Харлан, відпозиває після непростого, але успішного року. Нагадаємо, 2019-го Харлан восьме виграла чемпіонат Європи і вшосте чемпіонат світу. За підсумками року Міжнародна федерація фехтування назвала Ольгу найкращою спортсменкою року. Нарешті спортсменка вирушила на канікули, які проводить на одному з курортів в Альпах, катаючись на сноуборді зі своїм бойфрендом, італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Фото і відео зі спільного відпочинку Ольга поділилася в Instagram.
Сьогодні збулася моя маленька мрія! Я мріяла покататися в Альпах, на власній дошці, у власному обладнанні ... І ось це я - роблю снігового ангела на вершині гори в Пілаві. Отже, дорослі і малі, мрійте! І просто знайдіть людину, яка може допомогти вам реалізувати ваші мрії!, -підписала Харлан свої світлини.