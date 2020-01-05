Ольга Харлан з коханим відпочиває в Альпах (фото)

Сьогодні збулася моя маленька мрія! Я мріяла покататися в Альпах, на власній дошці, у власному обладнанні ... І ось це я - роблю снігового ангела на вершині гори в Пілаві. Отже, дорослі і малі, мрійте! І просто знайдіть людину, яка може допомогти вам реалізувати ваші мрії!, -підписала Харлан свої світлини.