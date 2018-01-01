Олімпіада-2018. Американська сноубордистка Андерсон виграла золото у дисципліні слоупстайл
- Сьогодні, 10:42
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Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі на Олімпіаді
На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли черговий комплект нагород.
Так, 12 лютого на Іграх відбулися фінальні заїзди в сноуборді.
У дисципліні слоупстайл олімпійською чемпіонкою стала спортсменка з США Джеймі Андерсон.
Її найкращий результат в двох спробах склав 83,00 бали.
Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі на Олімпіаді.
Слідом за нею на п'єдесталі розташувалася канадська сноубордистка Лорі Блуін з результатом 76.33, яка завоювала срібну медаль Ігор.
Бронза - у Енні Рукаярві з Фінляндії. Її показник склав 75.38.
Україна не була представлена у цьому виді.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноуборд (слоупстайл)
Жінки
1. Джеймі Андерсон (США) - 83 бали
2. Лорі Блуін (Канада) - 76.33
3. Енні Рукаярві (Фінляндія) - 75.38