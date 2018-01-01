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    Олімпіада-2018. Американська сноубордистка Андерсон виграла золото у дисципліні слоупстайл

    Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі на Олімпіаді
    На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли черговий комплект нагород. Так, 12 лютого на Іграх відбулися фінальні заїзди в сноуборді. У дисципліні слоупстайл олімпійською чемпіонкою стала спортсменка з США Джеймі Андерсон. Її найкращий результат в двох спробах склав 83,00 бали. Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі
    • Сьогодні, 10:42
    • Розсилка
    Фото: Reuters
    Фото: Reuters

    Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі на Олімпіаді

    На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли черговий комплект нагород.

    Так, 12 лютого на Іграх відбулися фінальні заїзди в сноуборді.

    У дисципліні слоупстайл олімпійською чемпіонкою стала спортсменка з США Джеймі Андерсон.

    Її найкращий результат в двох спробах склав 83,00 бали.

    Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі на Олімпіаді.

    Слідом за нею на п'єдесталі розташувалася канадська сноубордистка Лорі Блуін з результатом 76.33, яка завоювала срібну медаль Ігор.

    Бронза - у Енні Рукаярві з Фінляндії. Її показник склав 75.38.

    Україна не була представлена у цьому виді.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноуборд (слоупстайл)

    Жінки

    1. Джеймі Андерсон (США) - 83 бали
    2. Лорі Блуін (Канада) - 76.33
    3. Енні Рукаярві (Фінляндія) - 75.38

    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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