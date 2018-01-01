Олімпіада-2018. Американська сноубордистка Андерсон виграла золото у дисципліні слоупстайл

Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі на Олімпіаді

На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли черговий комплект нагород. Так, 12 лютого на Іграх відбулися фінальні заїзди в сноуборді. У дисципліні слоупстайл олімпійською чемпіонкою стала спортсменка з США Джеймі Андерсон. Її найкращий результат в двох спробах склав 83,00 бали. Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі