Американська збірна відмовилася вийти на матч проти росіян на Олімпіаді

Американці вирішили не виходити на фехтувальні поєдинки проти росіян

Офіційна причина – двоє фехтувальників зазнали травм

Шаблісти збірної США відмовилася вийти на поєдинок з командою Олімпійського комітету Росії за 7-8 місця на іграх у Токіо. Офіційна причина – відразу два члени збірної США зазнали травм.

«Збірна США відмовилася від участі в поєдинку. У них дві травми, тому буде зараховано технічну поразку» – наводять слова російського тренера Дмитра Глотова ЗМІ.

Раніше журналіст американського видання New York Times заявляв, що «далеко не всім комфортно від присутності росіян на Іграх-2020».

«Всесвітнє антидопінгове агентство досі відчуває пекучий біль від того, як Спортивний арбітражний суд пом'якшив запроваджені ним покарання. Адже якби покарання ВАДА залишилося в недоторканності, до Японії приїхало б набагато менше росіян. І був би ще важливий момент: за кольорами спортивної форми було б неможливо визначити, що це команда з Росії», – наголошується в статті видання.

Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства росіяни не можуть виступати під своїм прапором, а тільки під прапором Олімпійського комітету (ОКР).