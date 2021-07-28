Іспанська тенісистка через спеку залишила олімпійський корт на інвалідному візку

Пауло Бадоса не змогла продовжити чвертьфінальний поєдинок

Іспанська тенісистка Паула Бадоса не змогла дограти чвертьфінальний матч тенісного турніру Олімпіади проти Маркети Вондроушовой. Вона знялася після першого сету, який програла – 3:6.

Іспанці стало погано через спеку. Вона не змогла самостійно залишити корт – її відвезли на візку.

Вондроушова в півфіналі зіграє з Еліною Світоліной, яка сьогодні здолала опір італійки Каміли Джорджі. Поєдинок має відбутися вже завтра, 29 липня.

Еліна Світаліна нещодавно вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса і проводить перший турнір після весілля.

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