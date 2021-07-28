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    Стала відома суперниця Світоліної в півфіналі Олімпіади

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    Маркета Вондроушова дуже непроста суперниця - Стала відома суперниця Світоліної в півфіналі Олімпіади
    Маркета Вондроушова дуже непроста суперниця
    Фото з відкритих джерел

    Еліна зустрінеться з чешкою Вондроушовою, яка вибила з турніру Осаку

    Маркета Вондроушова стала суперницею Еліни Світоліної в півфіналі Олімпіади. Чешка створила сенсацію на тенісному турнірі, вибивши головну претендентку на «золото» Наомі Осаку. Сьогодні Маркета здолала Паулу Бадосу. Іспанка поступилася в першому сеті – 3:6, а на другий через спеку не вийшла.

    Вондроушова є 42 ракеткою світу, Світоліна – шоста. Українка має найвищий рейтинг за всіх учасниць, що залишилися на турнірі.

    Матч запланований на 29 липня. В особистих зустрічах Світоліна веде – 3:1.

    Еліна взяла гору над італійкою Камілою Джорджі і стала першою представницею України, яка зіграє в півфіналі одиночного розряду Олімпіади.

    Еліна Світаліна нещодавно вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса і проводить перший турнір після весілля.

    Раніше сестри Кіченок поступилися росіянкам і залишили Олімпіаду.

    Раніше до півфіналу в парних змаганнях виходили сестри Олена та Катерина Бондаренки.

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    Теги: Олімпіада теніс Еліна Світоліна
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    Стала відома суперниця Світоліної в півфіналі Олімпіади