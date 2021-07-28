Українського дзюдоїста дискваліфікували на Олімпіаді

Кеджау Ньябалі застосував больовий прийом і завершив виступи в 1/8 фіналу

Успіх Еліни Світоліної залишається поки що єдиним в українській команді у п’ятий змагальний день Олімпіади. В 1/32 фіналу припинив боротьбу стрілець з лука Олексій Гунбін. В чвертьфіналі тенісного турніру поступилися сестри Людмила і Надія Кіченок, а пара в академічному веслуванні, складена з Ігоря Хмари і Станіслава Ковальова, прийшла на фініш четвертою і не пробилася до головного фіналу.

Невдача спіткала і дзюдоїста дзюдоїста Кеджау Ньябалі. В 1/16 фіналу він переміг представника Домініканської Республіки Роберта Флорентіно, але вже на наступній стадії був дискваліфікований. В сутичці проти Довлата Бобонова з Узбекистану Кеджау застосував больовий прийом і поєдинок зупинили.

Сьогодні є шанси поборотися за медалі у фіналі багатоборства у наших гімнастів Петра Пахнюка та Іллі Ковтуна.

Учора третю українську медаль на Іграх здобули стрільці з пістолета Олена Костевич і Олег Омельчук.