Олімпіада-2024: Аргентина програла Марокко

Перша сенсація в групі B, де грає Україна

Стартував футбольний турнір за два дні до відкриття Олімпійських ігор-2024. Команда Марокко перемогла команду Аргентини із рахунком 2:1.

Аргентини та Марокко спочатку зіграли в нічию з рахунком у 2:2, але через дві години після матчу арбітр не зарахував гол аргентинців через офсайд. Країни дограватимуть матч з рахунком 2:1 на користь Марокко. Гра відновиться о 20:00 за київським часом і дограють три хвилини.

Також відбувся матч Іспанії та Узбекистану, який закінчився перемогою іспанців з рахунком 2:1.

Група В. Турнірна таблиця:

Аргентина – 1 очко (1 матч), 2:2 (різниця голів), Марокко – 1 (1), 2:2, Ірак – 0 (0), 0:0, Україна – 0 (0), 0:0, Аргентина – 0 (1), 1:2.

Оновлення

Країни завершили гру із рахунком 2:1 на користь Марокко. Останні три хвилини після повернення суперників на поле проходили за порожніх трибун, після того, як футболістів Аргентини закидали пляшками й петардами.

27 липня Україна гратиме із Марокко, 30 липня з Аргентиною.

Сьогодні, 24 липня, о 20:00 за київським часом поєдинком з Іраком на Олімпіаді стартують українські футболісти. Фаворитами матчу, безперечно, є українці, однак опоненти є досить небезпечними. Зі складом української команди ви можете ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.