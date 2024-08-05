Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Французький стрибун не вийшов у фінал Олімпіади-2024 через курйозний інцидент (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Французький стрибун не вийшов у фінал Олімпіади-2024 через курйозний інцидент (відео)
Французький стрибун з жердиною Ентоні Амміраті став популярним у мережі
фото: Antho️️ny Ammirati/Instagram

У мережі поширилося відео однієї зі спроб стрибка із жердиною Амміраті, де він не зміг подолати планку через свій статевий орган

Французький стрибун з жердиною Ентоні Амміраті не вийшов у фінал чоловічих стрибків з жердиною на Олімпіаді-2024. У мережі з'явилися чутки, що це пов'язано із його статевим органом. Видання Today повідомило причину програшу спортсмена.

У суботу, 3 серпня, в мережі поширилося відео однієї зі спроб Амміраті, де він не зміг подолати планку через свій статевий орган, який, здавалося, збив перекладину. Водночас видання стверджує, що насправді це було не так.

Тренер зі стрибків з жердиною Бранко Міріч пояснив, що спортсмен спочатку зачепив перекладину гомілками, а потім колінами.

Цей стрибок не став причиною того, чому Амміраті не зможе змагатися у фіналі стрибків з жердиною. У цьому виді змагань кожен спортсмен має можливість спробувати підкорити все вищі висоти, починаючи з 5,40 метра. Амміраті зміг подолати перші дві висоти – 5,40 і 5,60 метра, але в трьох спробах не зміг підкорити наступну висоту в 5,70 метра. Дев’ять інших атлетів успішно виконали ці стрибки і пройшли до фіналу.

Таким чином, його невдача у цьому стрибку не була пов'язана з його статевим органом.

«Це велике розчарування. Я трохи засмучений, тому що я нічого не пропустив у третій спробі на позначці 5,70 м. Я був на 100 % готовий фізично, але мені трохи не вистачало стрибків з жердиною. Умови були добрими. Це вперше, коли я починав змагання без будь-якого стресу. Я був майже біля мети», – прокоментував програш Амміраті.

Користувачі соцмереж активно обговорюють програш Амміраті:

«Коли ти ось-ось виграєш олімпійську медаль, але твій величезний член стає на заваді, а весь світ спостерігає за тобою в сповільненому темпі;

Його дівчина виграла золоту медаль;

Наступного разу чоловік повинен приклеїти «цуценя» до ноги;

21-річний хлопець зганьбив більшість чоловіків у світі сьогодні;

Страждає від успіху;

Ось чому я обираю, щоб мій член був якомога меншим... для тактичної переваги».

Нагадаємо, що 21-річний стрибун з жердиною Ентоні Амміраті є чемпіоном світу серед юніорів 2022 року. Також отримав срібну медаль Середземноморських ігор-2022.

Зауважимо, що раніше італійський плавець Томас Чеккон поскаржився на умови проживання у спеціальному селищі на Олімпійських іграх. Він заявив, що в селищі нема кондиціонерів, а номери недостатньо звукоізольовані. Після втоми від таких умов проживання, Томас пішов на неочікуваний крок: його було помічено під час того, як він дрімав просто надворі.

До слова, зіркою соцмереж став турецький стрілець Юссуф Дікеч, який виступав у фіналі без жодного екіпірування. 

Читайте також:

Теги: спорт Олімпіада Франція стрибки з жердиною

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ле Пен не розчарована результатами парламентських виборів
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
8 липня, 05:48
Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
9 липня, 19:57
12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки
Більшість допущених до Олімпіади спортсменів з РФ і Білорусі підтримують війну
18 липня, 07:20
Франція готує новий пакет допомоги Україні
Гаубиці Caesar і танки: Франція готує військове підкріплення для ЗСУ
18 липня, 17:00
Аеропорт «Базель – Мюлуз – Фрайбург»
Відкриття Олімпіади: у Франції було екстрено евакуйовано аеропорт
26 липня, 13:52
На сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря»
Перші дні Олімпіади-2024. Головні скандали та сенсації (фото, відео)
29 липня, 10:12
«Під час однієї із трансляцій Боб Баллард зробив неприйнятний коментар», – йдеться у заяві Eurosport
Британського коментатора відсторонили від Олімпіади через сексистські висловлювання
29 липня, 10:54
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід
Дар'я Білодід за рекордний час здобула перемогу в 1/16 фіналу Олімпіади
29 липня, 11:46
Хижняк переміг і суперників, і суддів
Здолав і суперника, і суддів. Хижняк переміг кубинця та вийшов до фіналу Олімпіади
Вчора, 18:52

Скотч. Спорт

Французький стрибун не вийшов у фінал Олімпіади-2024 через курйозний інцидент (відео)
Французький стрибун не вийшов у фінал Олімпіади-2024 через курйозний інцидент (відео)
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
Усик зіграє роль у голлівудському фільмі
Усик зіграє роль у голлівудському фільмі
Стало відомо, кому Усик подарував рукавички, у яких переміг Тайсона Ф'юрі
Стало відомо, кому Усик подарував рукавички, у яких переміг Тайсона Ф'юрі
Роналду дотримався своєї обіцянки та приїхав на бій Усика
Роналду дотримався своєї обіцянки та приїхав на бій Усика
Усик зі сльозами на очах пригадав покійного батька після перемоги над Ф'юрі
Усик зі сльозами на очах пригадав покійного батька після перемоги над Ф'юрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
26K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
20K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
9106
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ
9065
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua