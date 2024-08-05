Французький стрибун не вийшов у фінал Олімпіади-2024 через курйозний інцидент (відео)

У мережі поширилося відео однієї зі спроб стрибка із жердиною Амміраті, де він не зміг подолати планку через свій статевий орган

Французький стрибун з жердиною Ентоні Амміраті не вийшов у фінал чоловічих стрибків з жердиною на Олімпіаді-2024. У мережі з'явилися чутки, що це пов'язано із його статевим органом. Видання Today повідомило причину програшу спортсмена.

У суботу, 3 серпня, в мережі поширилося відео однієї зі спроб Амміраті, де він не зміг подолати планку через свій статевий орган, який, здавалося, збив перекладину. Водночас видання стверджує, що насправді це було не так.

Тренер зі стрибків з жердиною Бранко Міріч пояснив, що спортсмен спочатку зачепив перекладину гомілками, а потім колінами.

Цей стрибок не став причиною того, чому Амміраті не зможе змагатися у фіналі стрибків з жердиною. У цьому виді змагань кожен спортсмен має можливість спробувати підкорити все вищі висоти, починаючи з 5,40 метра. Амміраті зміг подолати перші дві висоти – 5,40 і 5,60 метра, але в трьох спробах не зміг підкорити наступну висоту в 5,70 метра. Дев’ять інших атлетів успішно виконали ці стрибки і пройшли до фіналу.

Таким чином, його невдача у цьому стрибку не була пов'язана з його статевим органом.

«Це велике розчарування. Я трохи засмучений, тому що я нічого не пропустив у третій спробі на позначці 5,70 м. Я був на 100 % готовий фізично, але мені трохи не вистачало стрибків з жердиною. Умови були добрими. Це вперше, коли я починав змагання без будь-якого стресу. Я був майже біля мети», – прокоментував програш Амміраті.

Користувачі соцмереж активно обговорюють програш Амміраті:

«Коли ти ось-ось виграєш олімпійську медаль, але твій величезний член стає на заваді, а весь світ спостерігає за тобою в сповільненому темпі;

Його дівчина виграла золоту медаль;

Наступного разу чоловік повинен приклеїти «цуценя» до ноги;

21-річний хлопець зганьбив більшість чоловіків у світі сьогодні;

Страждає від успіху;

Ось чому я обираю, щоб мій член був якомога меншим... для тактичної переваги».

Нагадаємо, що 21-річний стрибун з жердиною Ентоні Амміраті є чемпіоном світу серед юніорів 2022 року. Також отримав срібну медаль Середземноморських ігор-2022.

Зауважимо, що раніше італійський плавець Томас Чеккон поскаржився на умови проживання у спеціальному селищі на Олімпійських іграх. Він заявив, що в селищі нема кондиціонерів, а номери недостатньо звукоізольовані. Після втоми від таких умов проживання, Томас пішов на неочікуваний крок: його було помічено під час того, як він дрімав просто надворі.

До слова, зіркою соцмереж став турецький стрілець Юссуф Дікеч, який виступав у фіналі без жодного екіпірування.