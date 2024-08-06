Судді спочатку відібрали, а потім повернули олімпійську нагороду кенійській бігунці

30-річна Кіп'єгон є олімпійською чемпіонкою 2016 та 2021 років на дистанції 1500 метрів

Кіп'єгон звинувачували у створенні перешкод суперниці

Кенійській бігунці Фейт Кіп'єгон судді повернули срібну медаль Олімпіади-2024 у Парижі.

Напередодні спортсменка виборола нагороду у фінальному забігу на 5000 метрів, але судді її дискваліфікували за нібито створення перешкод суперниці. Таким чином, срібло перейшло до Сіфан Хассан із Нідерландів, бронза – до італійки Наді Баттоклетті.

Проте кенійська команда подала апеляцію на усунення. Арбітри зрештою стали на бік Кіп'єгон.

У підсумку, Хассан отримала бронзу, а от Баттоклетті лишилася без нагороди

30-річна Кіп'єгон є олімпійською чемпіонкою 2016 та 2021 років на дистанції 1500 метрів. Також на її рахунку чотири перемоги на чемпіонатах світу з легкої атлетики.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Як повідомлялося, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Олімпіада-2024. Медальний залік