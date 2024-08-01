Скандал на Олімпіаді. Рекордсмен світу з Китаю образився на суперників з Австралії та США

Пань Чжаньле: Вони дивляться на нас зверху вниз

Китайський плавець Пань Чжаньле розповів про неповагу до нього з боку суперників із США та Австралії на Олімпійських іграх у Парижі.

У середу, 31 липня, Пань Чжаньле переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем зі світовим рекордом (46,4 секунди). 19-річний спортсмен на 0,4 секунди покращив власне досягнення. Володарем срібної медалі став австралієць Кайл Чалмерс, бронза Давида Поповича з Румунії.

«Коли ми зібралися перед естафетою 4×100 метрів першого дня, я привітався з Чалмерсом, він проігнорував мене, як і Алексі з США. Під час тренування наш тренер був біля басейну, вони забризкали його водою. Здавалося, вони дивляться на нас зверху вниз. Чи можна про це говорити? Я їх усіх переміг, побивши світовий рекорд, це був справді добрий виступ, відмінний старт для китайської команди. Я взагалі не думав про рекорд», – розповів китайський плавець.

Олімпіада у Парижі завершиться 11 серпня.

Нагадаємо, українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024, обігравши американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик.